A Velencei Biennálén mutatkozott be a Liget Budapest projekt több épülete

A Velencei Építészeti Biennálén természetesen a Magyar Pavilon is helyet kapott. A szakmai megnyitón óriási sikerrel mutatkoztunk be, méghozzá a Néprajzi Múzeum többszörös díjnyertes épületével és az azt megvalósító Liget Budapest projekttel. A Magyar Pavilon kiállítása november végéig tart nyitva.

Igazán egyedi lett az új Néprajzi Múzeum – Fotó: Ludwig Múzeum

A megnyitón részt vevő, a világ minden tájáról érkezett szakemberek szerint kiemelt nemzetközi figyelemre méltó az idén tízéves nagyszabású magyar kulturális városfejlesztési program. Így nem csoda, hogy a 18. Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának fókuszában a Néprajzi Múzeum áll.

A Magyar Pavilon – Fotó: Ludwig Múzeum

A Ferencz Marcel által tervezett Néprajzi Múzeum Európa jelenleg legnagyobb léptékű, kulturális tartalmú városfejlesztési programja, a Liget Budapest projekt keretében egy éve, 2022 májusában nyílt meg. A Magyar Pavilon látogatói a kiállított mértékarányos Városliget-makett, továbbá fotók, videók és digitális információk segítségével képet kaphatnak a Liget projekt további fejlesztéseiről is, így az Új Nemzeti Galéria tervezett épületét is megismerhetik. A Liget Budapest projekt koncepciója és eddig megvalósult világszínvonalú új épületei, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza teljes mértékben egybecsengenek a 2023. évi Velencei Biennálé fő témájával, mely az építészetre, mint a jövő laboratóriumára tekint.

Magyar Zene Háza – Fotó: Németh András Péter

A Liget projekt kulturális örökségünk élő megőrzésének és a 21. század nyelvén való sokrétű bemutatásának nemzetközileg is kiemelkedő példája

– mondta Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa.

Baán László – Fotó: Markovics Gábor



A Néprajzi Múzeum épületét bemutató Reziduum elnevezésű kiállítás egy hang-, tér- és fényinstalláció, amelyben a kulturális emlékezet egy olyan reprezentációjára tesz kísérletet, ahol láthatóvá válnak a különböző kulturális rétegek, a régmúlt használati tárgyaitól az új épületen és annak urbanisztikai kontextusán át a kortárs zenéig.

A Néprajzi Múzeum tervezésére 2016-ban hirdettek meghívásos nemzetközi tervpályázatot, amelyen olyan világhírű építészek szálltak ringbe, mint például a Pritzker-díjas Zaha Hadid és Rem Kolhaas, az Akropolisz Múzeumot tervező Bernard Tschumi Architects és a Google kaliforniai székházát tervező Björke Ingels Group. A világszínvonalú mezőnyből a nemzetközi zsűri egyhangú döntésével egy magyar terv, a Ferencz Marcel vezette NAPUR Architect pályaműve lett a győztes.



Az a tény, hogy a világ tervezőirodáinak rendkívül erős, elit mezőnyében egy magyar terv bizonyult a legjobbnak, a kortárs hazai építészet egyik legnagyobb, világraszóló sikere. Az elkészült Néprajzi Múzeum ma Európa egyik legmodernebb múzeumi épülete, kiállító- és közönségforgalmi terei, fokozatosan megnyíló kiállításai és különleges műszaki megoldásai világszínvonalúak. A sokrétű magyar innováció egyik legfontosabb eredménye, amelyet most büszkén mutathatunk be az építésztársadalom egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelyén, a Velencei Biennálén

– mondta Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Gyorgyevics Benedek – Fotó: Nagy Zoltán



A Néprajzi Múzeum olyan rangos nemzetközi elismeréseket tudhat magáénak, mint a londoni International Property Awards, melyen már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották, s egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették. Elnyerte az Archello építészeti magazin 2022 legjobb projektje elismerését, kulturális építészet kategóriában bizonyult a legjobbnak a svájci BLT Design Awardson és a rangos kínai IDEA-TOPS megmérettetésén, illetve a German Design Awardson is begyűjtötte a zsűri kiemelt elismerését.

A Velencei Biennálé magyar kiállításán a Néprajzi Múzeum mellett a látogatók megismerkedhetnek az idén 10 éves Liget Budapest projekt eddigi eredményeivel, de ízelítőt kaphatnak a nagyszabású városfejlesztési projekt közeljövőben megvalósuló elemeiről is.

A Városliget megújítása Európa jelenleg legnagyobb kulturális tartalmú városfejlesztési projektje, amelynek köszönhetően a Millennium óta nem látott léptékű kulturális beruházásokkal gazdagodott az ország. A projekt már most jelentős eredményekkel bír, de még nem ért a végére: a legnagyobb és legfontosabb fejlesztése, a Priztker-díjas japán SANAA építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria felépítése még hátravan

– mondta Baán László, a Liget projekt miniszteri biztosa, rámutatva, hogy ez az új múzeum nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megújult Városliget az egész világ számára látható módon felkerüljön Európa kulturális térképére, ami egy kiemelkedő kortárs építészeti minőséget képviselő művészeti múzeum nélkül nem lehetséges.

Csak akkor lesz nemzetközi hírű és rangú bármely újonnan tervezett kulturális negyed, ha van benne legalább egy kortárs építésű, kiváló kvalitású művészeti múzeum. Enélkül bármely tervezett kulturális negyed a nemzetközi láthatóság alatt marad

– emelte ki Baán László. Hozzátette: „A jelenlegi háborús helyzetből fakadó gazdasági nehézségek miatt sok egyéb állami beruházás mellett át kellett ütemezni az Új Nemzeti Galéria megépítését is, ám ha a nemzetközi gazdasági feltételrendszer normalizálódik, akkor 2024-25-ben megindulhat a fejlesztés megvalósítása.”

A Magyar Pavilon látogatói a kiállított léptékarányos Városliget-makett, valamint fotók, videók és digitális információk segítségével képet kaphatnak a Liget Budapest projekt további fejlesztéseiről is, így az Új Nemzeti Galéria rövidesen megvalósuló új épületét is megismerhetik.

A kiállítást november végéig láthatja a nagyközönség. Nézd meg a helyszínen készült videót!