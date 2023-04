Agárdi Szilvi imádja az újra megnyílt Vakok Kertjét

Újra megnyitotta kapuját a Vakok Kertje, április 1. óta ismét látogatható. A Liget Budapest Projekt keretében felújított parkot imádják a látogatók, folyamatos a kihasználtsága - tudtuk meg Gyorgyevics Benedektől, a Városliget Zrt. vezérigazgatójától.

Modernizálták az eszközöket, megújították a növényzetet, a játszóteret felújított és bővített speciális játékokkal szerelték fel.

Büszkén mondhatjuk, hogy az átadása óta szinte folyamatosan teljes a kihasználtsággal üzemel a parkrész, és a visszajelzések alapján egy sokkal könnyebben és biztonságosabban használható pihenőparkká vált a 2018-as felújításnak köszönhetően

- mondta el a Metropolnak Gyorgyevics Benedek. A Városliget Zrt. vezérigazgatója hozzátette: az Európában is egyedülálló, közel egy hektáros parkrész 1972-ben épült, így ideje volt rendbe hozni, hogy megfeleljen a 21. századi akadálymentesítési követelményeknek. "A park környezetében számos, a vakokat és gyengénlátókat segítő intézmény és szervezet működik, akik aktívan használják a kertet, ezért annak érdekében, hogy az ő igényeik alapján újítsuk meg a kertet, már a tervezési fázisban számos egyeztetést folytattunk velük. Mindezek eredményeként a Vakok Kertje kívül-belül teljesen megújult: akadálymentesítettük a területet, növényzetét rehabilitáltuk és Braille feliratos információs táblákkal láttuk el, hogy megismerhetőek legyenek a fajták. Felújítottuk és kibővítettük a parkrész játszóterét újabb, speciálisan látássérültek számára készített játékokkal. Megújítottuk a csobogókat, vízmedencéket, és számos a tájékozódást és a biztonságos használatot segítő fejlesztést is elvégeztünk."

A Vakok Kertjét elsőként Agárdi Szilvi tesztelte

A Voice-ból ismert énekesnő a készségfejlesztő játszótéren életében először pingpongozott, de a speciális asztalitenisz mellett a lengőtekét és a fészekhintát is nagyon élvezte.

Újjáépítették a tájékozódást és orientációt segítő, speciálisan burkolt utakat, és egy új sétányt is kialakítottak. Az elbontott rossz állapotú faház helyett új, speciálisan a vakok igényeihez igazodó akadálymentes épület került, amelyben a mellékhelyiségek is helyet kaptak. A kertben kültéri zenélő játékokat, a halmozottan sérült gyerekeknek pedig speciálisan kifejlesztett játékelemet telepítettek. A Vakok Kertjében – a különleges játékok mellett – gyógy-, fűszer- és dísznövénykert, faragott csobogó, díszmedence, pergola és tapintható térkép is található.

A Vakok Kertjét kizárólag vakok és látássérültek látogathatják:

Egyre népszerűbb a megújult Városliget

A Városligetben eddig több mint 250 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 ezer négyzetméter burkolt felületet bontottak el, elültettek több, mint ötszáz lombos fát és 130 fenyőt, közel 70 ezer cserjét és 250 ezernél is több évelőt. A Liget Budapest Projekt égisze alatt elkészült új létesítményeket már több mint ötmillióan meglátogatták. A családbarát fejlesztés pedig tovább folytatódik. Megújul:

a KRESZ park és környéke,

a Dvořák sétány Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza közötti szakasza,

a népszerű léghajó, a BallonFly-t övező terület is.