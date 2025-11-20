RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen: újabb módszerrel próbálkoznak a netes csalók

Ezúttal a Magyar Államkincstár nevében küldenek adathalász SMS-eket. A netes csalók új akciója az értékpapírszámlát vezető ügyfeleket célozza.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
kiberbűnözés sms-üzenet adathalászat

Továbbra sem pihennek és – ahogyan az lenni szokott – megint új módszerrel és új kört céloznak meg a netes csalók. Az adathalász csalási módszer ezúttal a Magyar Államkincstár ügyfeleit veszi célba, méghozzá igen megtévesztő módon.

netes csalók
Ha bedőlünk a a netes csalók adathalász SMS-einek, utána már gyorsan megvan a baj
Fotó: Mikhail Nilov/Pexels/Illusztráció

Adategyeztetésre hivatkozva próbálkoznak a netes csalók

Az elmúlt napokban olyan ügyfelek kaptak üzenetet a mobiltelefonjukra, akik a Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetnek értékpapírszámlát. Az SMS-ben arra kérték őket, hogy az ott található linkre kattintva végezzenek el egy adategyeztetést

Ha ilyen SMS-t kaptál, még véletlenül se kattints a linkre, az ugyanis nem olyan oldalra mutat, ahol egyeztetheted az adataidat, hanem egy olyan oldalra visz, ahol a netes csalók könnyedén megszerezhetik a számlaadatokat a gyanútlan ügyfelektől.

A Magyar Államkincstár is figyelmeztet

Annyi ilyen szöveges üzenet ment már ki a kamu-adategyeztetésről az ügyfeleknek, hogy a Magyar Államkincstár közleményben reagált a legújabb csalási módszer terjedésére. Abban azt írják, hogy

a Kincstár sem telefonon, sem üzenetben, semmilyen hivatkozással nem kéri ügyfeleitől a bizalmas azonosítók kiadását. A WebKincstár rendszerbe történő bejelentkezést kizárólag a hivatalos webkincstar.allamkincstar.gov.hu linken keresztül javasolt megtenni. Az egyéb úton – például SMS vagy e-mail üzenetben – kapott linkre kattintva nem szabad megadni a belépési adatokat!

A MÁK közleményében kitért arra is, hogy amennyiben valakit sikerült megtéveszteniük a netes csalóknak és megadta az adatait, az jelentkezzen a 1811-es telefonszám tárcsázásával, vagy személyesen a Magyar Államkincstár bármelyik ügyfélszolgálatán.

 

