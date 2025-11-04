RETRO RÁDIÓ

Több mint 2 milliót csalt ki az álrendőr a hiszékeny nőtől

A rendőrség nevével visszaélve támadtak a csalók.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.04. 12:20
Október 30-án hívták egy Győr-Moson-Sopron vármegyében élő asszonyt: a telefonáló rendőrnek adta ki magát, és elmondta, hogy a nő bankszámláján gyanús pénzmozgást észlel. Miután közölte, hogy nem vásárolt, a telefonáló a számlán lévő pénz védelme érdekében javasolta, hogy menjen be a bankjába, és csináltasson mobil elérhetőséget. Ennek a nő eleget tett, majd rövid időn belül ismét a rendőrség nevében hívta valaki, és arra kérte, diktálja be a netbankhoz rendelt PIN-kódot. Miután a kódot megadta, másnap eltűnt az összes megtakarítása a bankszámlájáról, ezután tett feljelentést a Győri Rendőrkapitányságon.

Budapest,,Hungary,-,05.27.2024,-,Hungarian,Police,Car,Side
Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy hivatalos szervek soha nem kérnek telefonon banki adatokat, kódokat és jelszavakat. Amennyiben ismeretlen telefonáló ezeket akarja megtudni, legyen gyanús, és azonnal hívja a bank központi telefonszámát, hiszen nagy valószínűséggel csalók akarják megkárosítani!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadja meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsait:

  • A rendőrség soha nem kér telefonon keresztül banki adatokat, PIN-kódokat, jelszavakat, és soha nem utasít senkit arra, hogy pénzt utaljon át!
  • Hivatalos rendőrségi intézkedés kizárólag ügyfélkapun, cégkapun keresztül vagy írásbeli határozat formájában történik.
  • Az ilyen hívások minden esetben csalási kísérletnek, adathalászatnak minősülnek. A céljuk, hogy személyes vagy bankkártyához kapcsolódó adatokat szerezzenek meg, illetve pénzt csaljanak ki, ezért az információk ellenőrzése céljából minden esetben vegye fel a kapcsolatot a bankjával!

 

