Megszólaltak a szakértők: elárulták, hány szál cigaretta okozhat szívproblémát

Az amerikai Baltimore-ban található Johns Hopkins Ciccarone Központ a Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésére kutatói 22 különböző tanulmány adatait elemezték, amelyek összesen 330 ezer embert követtek közel két évtizeden, 19,9 éven keresztül, figyelembe véve a dohányzási szokásokat és a cigarettafogyasztás hatását.

A szívbetegség kockázata nő még kevés cigaretta mellett is Fotó: unsplash.com/Képünk illusztráció

Már pár cigaretta is drámai hatással lehet a szív egészségére

A kutatócsoportot dr. Michael Blaha, a kardiológia és epidemiológia professzora vezette, és több mint 125 ezer halálesetet, valamint 54 ezer szív- és érrendszeri eseményt, például szívinfarktust, sztrókot és szívelégtelenséget, dokumentáltak. Az adatok elemzése után arra jutottak, hogy még az alacsony intenzitású dohányzás, amelyet napi két-öt cigaretta között definiáltak, is 50 százalékkal nagyobb szívelégtelenség kockázattal, valamint 60 százalékkal magasabb halálozási kockázattal jár minden okból, összehasonlítva azokkal, akik soha nem dohányoztak.

A tanulmány szerint a szív- és érrendszeri betegség kockázata a legnagyobb mértékben az első évtizedben csökken, miután valaki abbahagyja a dohányzást, és a kockázat idővel tovább mérséklődik. Azonban még harminc évvel az utolsó cigaretta elszívása után is magasabb a kockázat azokhoz képest, akik soha nem dohányoztak.

Dr. Blaha elmondta, hogy a kutatás, amely az alacsony intenzitású dohányosok kevésbé vizsgált csoportját vizsgálta, azt mutatta, hogy a dohányzás abbahagyása esetén a minél előbb, annál jobb elv érvényes.

A kutatók azt is kiemelték, hogy a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésének egyetlen biztos módja a dohányzás teljes abbahagyása, nem pusztán a cigarettamennyiség csökkentése, ez összhangban van a nemzetközi iránymutatásokkal.

Számos tanulmány kimutatta, hogy a dohányzás összefügg a szívelégtelenséggel, amikor a szívizom nem pumpál elég vért a testbe, általában azért, mert túl gyenge vagy merev. Ennek következtében a szív nem képes megfelelő oxigént és létfontosságú tápanyagokat juttatni a szervekhez és szövetekhez.