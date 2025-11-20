Megszólaltak a szakértők: elárulták, hány szál cigaretta okozhat szívproblémát
Nem kell napi egy egész doboz cigarettát elszívni ahhoz, hogy szívbetegség miatt veszélybe kerüljön az életünk. Egy új tanulmány szerint már néhány szál is komoly egészségkárosító hatással járhat, még akkor is, ha valaki később abbahagyja a dohányzást.
Az amerikai Baltimore-ban található Johns Hopkins Ciccarone Központ a Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésére kutatói 22 különböző tanulmány adatait elemezték, amelyek összesen 330 ezer embert követtek közel két évtizeden, 19,9 éven keresztül, figyelembe véve a dohányzási szokásokat és a cigarettafogyasztás hatását.
Már pár cigaretta is drámai hatással lehet a szív egészségére
A kutatócsoportot dr. Michael Blaha, a kardiológia és epidemiológia professzora vezette, és több mint 125 ezer halálesetet, valamint 54 ezer szív- és érrendszeri eseményt, például szívinfarktust, sztrókot és szívelégtelenséget, dokumentáltak. Az adatok elemzése után arra jutottak, hogy még az alacsony intenzitású dohányzás, amelyet napi két-öt cigaretta között definiáltak, is 50 százalékkal nagyobb szívelégtelenség kockázattal, valamint 60 százalékkal magasabb halálozási kockázattal jár minden okból, összehasonlítva azokkal, akik soha nem dohányoztak.
A tanulmány szerint a szív- és érrendszeri betegség kockázata a legnagyobb mértékben az első évtizedben csökken, miután valaki abbahagyja a dohányzást, és a kockázat idővel tovább mérséklődik. Azonban még harminc évvel az utolsó cigaretta elszívása után is magasabb a kockázat azokhoz képest, akik soha nem dohányoztak.
Dr. Blaha elmondta, hogy a kutatás, amely az alacsony intenzitású dohányosok kevésbé vizsgált csoportját vizsgálta, azt mutatta, hogy a dohányzás abbahagyása esetén a minél előbb, annál jobb elv érvényes.
A kutatók azt is kiemelték, hogy a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésének egyetlen biztos módja a dohányzás teljes abbahagyása, nem pusztán a cigarettamennyiség csökkentése, ez összhangban van a nemzetközi iránymutatásokkal.
Számos tanulmány kimutatta, hogy a dohányzás összefügg a szívelégtelenséggel, amikor a szívizom nem pumpál elég vért a testbe, általában azért, mert túl gyenge vagy merev. Ennek következtében a szív nem képes megfelelő oxigént és létfontosságú tápanyagokat juttatni a szervekhez és szövetekhez.
A dohányban található 7000 vegyi anyag, köztük a kátrány és mások, károsíthatják a szív vérellátását biztosító ereket, ami a dohányzás szervkárosító hatásának egyik fő oka lehet – számolt be róla a Daily Mail.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre