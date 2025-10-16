Igazi siker sztori! - húsz év függőség után szokott le az édesapa

Egy walesi férfi, Carl Goodwin húsz év dohányzás után döntött úgy, hogy végleg leszokik a nikotinról. A 2023-ban meghozott elhatározása mögött az állt, hogy mind a mentális, mind a fizikai egészségére jobban szeretett volna koncentrálni. Bár saját bevallása szerint akadt néhány kis visszaesés, sikerült tartania magát a céljához, és ma már teljesen füstmentesen él.

Húsz év dohányzás után döntött úgy, hogy végleg leszokik a nikotinról.

Carl, akinek több mint 75 ezer követője van a TikTokon (@daddyandtheo), nikotinmentes elektromos cigarettát használt a leszokás időszakában. Egy videóban elmondta, hogy élete nagyobb részében dohányzott, mint amennyit nem.

Mindig is utáltam, hogy dohányzom, de soha nem tudtam felülkerekedni rajta, bármit is próbáltam. Most viszont olyan helyzetben vagyok, hogy szeretnék javítani a mentális és fizikai egészségemen

– mondta a LadBible szerint.

Nem volt egyszerű leszoknia a dohányzásról, de megérte

A leszokás azonban nem ment zökkenőmentesen. Carl arról is beszámolt, hogy a kezdeti hetekben kifejezetten nehéz volt számára az alvás: „Az alvásom korábban sem volt jó, de amióta abbahagytam a dohányzást, gyakorlatilag nem létezik. A koncentrációm is borzalmas, főleg a fáradtság miatt, így a munka az utóbbi hetekben nagyon nehéz volt.”

A Nicorette szakértői szerint az alvászavar gyakori tünet a leszokás után, mivel a szervezetnek időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon a nikotin hiányához. A nikotin stimulánsként hat az agyban, ezért a neurotranszmitterek szintjének ingadozása átmeneti alvási nehézségeket okozhat.

Carl ugyanakkor arról is beszélt, hogy a pozitív hatások gyorsan megjelentek:

A szaglásom és az ízlelésem teljesen megváltozott. A dolgok sokkal intenzívebbek, és már el is felejtettem, milyenek valójában az ízek. És amikor megérzem valakin a cigarettaszagot, csak annyit gondolok: ‘Te jó ég, nekem is ilyen szagom volt!’

A férfi arról is beszélt, hogy a bőre látványosan javult, és az alvásproblémák is enyhültek. „Régebben mindig nehezen és tompán ébredtem, most viszont energiával telve kelek. Ez csak nemrég kezdődött, ahogy az alvásom javulni kezdett” – tette hozzá.