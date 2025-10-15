RETRO RÁDIÓ

Megszállott rajongó zaklatja a gyönyörű meteorológust – a rendőrség nem tesz semmit

Az időjós végre kiállt történetével a nyilvánosság elé. A meteorológus szerint a rendőrség is tehetetlen az idős zaklató ellen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.15. 18:30
meteorológus zaklató zaklatás

Egy gyönyörű meteorológus, Kylie Bearse évek óta szenved egy megszállott rajongó zaklatásától. A vonzó időjós távoltartási végzést szerzett a férfi ellen, de ez sem tartotta távol a rajongót. A meteorológus azért osztja meg a történetét, hogy felhívja az emberek figyelmét a közszereplőket érő zaklatás súlyosságára.

A gyönyörű meteorológus évek óta harcol a zaklatójával
A meteorológus zaklatóját pár nap alatt kiengedték, a rendőrség nem veszi komolyan a nő aggodalmait Fotó: Go My Media/Képünk illusztráció/Shutterstock

A gyönyörű meteorológus évek óta harcol

Egy amerikai csatorna, a FOX31 Denver időjósa 2022-ben kezdett el furcsa üzeneteket kapni a közösségi oldalain. Egy 69 éves férfi rengeteg üzenetet küldött a nőnek. A zaklató minden platformon követte az időjóst, Instagramon, TikTokon, e-mailekben és a hozzászólásokban is üldözte a nőt. Amikor ezekre az üzenetekre nem kapott választ, akkor felkereste Kylie Bearse családtagjait és barátait is.

Megkereste a sógornőmet, hogy esetleg megvenné az egyik festményét. Emlékszem, egyszer a barátnőm posztolt egy thaiföldi utazásáról, és a zaklatóm azt mondta: Alig várom, hogy egy nap elvigyem oda Kylie-t.

A rajongó sosem fenyegette meg a nőt, de úgy tűnt, téveszméi vannak a kapcsolatukat illetően. A férfi a feleségének hívta az időjóst és azt hitte, hogy romantikus kapcsolatban állnak.

Kylie többször letiltotta a férfit, de a nyugalom nem tartott sokáig, a zaklató mindig új közösségi média fiókokat készített. A megszállott követő részt vett jótékonysági rendezvényeken is, többek között egy jótékonysági sétán 2023 augusztusában, amit Kylie vezetett. A férfi túracipőket akart átadni az időjósnak, de a nő kedvesen elutasította. Ekkor a rajongó sírni kezdett és elmondta, azt hitte, hogy már egy éve párkapcsolatban állnak egymással.

A következő hónapban, 2023 szeptemberében, Kylie ideiglenes távoltartási végzést tudott szerezni a férfi ellen, amelyet a zaklató 53 alkalommal sértett meg. Végül 2024 januárjában megkapta a végleges távoltartási végzést is.

A zaklatásnak azonban nem lett vége, 2025 szeptemberében a férfi a meteorológus háza előtt parkolt és várta, hogy a nő haza érkezzen. Klylie riadtan szaladt be az otthonába és tárcsázta a segélyhívót.

A férfi csak pár napot töltött a fogdában, majd haza mehetett. A hatóságok szerint túl sok idő telt el a két személyes találkozás között, ezért nem büntetik meg komolyabban a zaklatót. Az időjós úgy érzi, a rendőrség cserben hagyta, éveken át tartó zaklatás és a távoltartási végzés többszöri megszegése után a férfi újra szabadon járhat – írja a People.

 

 

