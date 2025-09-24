Brutálisan zaklatta apját a jászszentlászlói férfi - tárgyalás nélkül ítélték el

Megdöbbentő történet látott napvilágot Jászszentlászlón, ahol egy férfi a saját apját zaklatta hónapokon keresztül. Hol betört hozzá, hol pénzt követelt, később lopott is tőle - írta meg a Baon.hu

A zaklatót tárgyalás nélkül ítélték el.

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A zaklató férfi megkeserítette apja életét

Nem tűrte sokáig a vádlott apja a sorozatos megalázást, ezért kitiltotta fiát házából, ám ezzel ő mit sem törődve vissza-visszajárt, hol kiabált, hol az ablakot verte, hol pedig pénzt követelt.

Ezzel azonban nemcsak az apját dühítette fel, hanem a környékbeli lakók nyugalma sem volt biztonságban.

A pohár akkor telt be, amikor az apja távollétében az élettársával együtt betört a házába. Leemelte a kaput, bemászott az ablakon és ott éjszakázott. A párost végül az apa a rendőrök segítségével buktatta le.

Néhány nappal később azonban újra visszatért a férfi és az apja autójából elemelte annak pénztárcáját, benne 15 ezer forinttal és személyes okmányokkal.

A bíróság végül szeptember 15-én kimondta az ítéletet, amely szerint zaklatás, magánlaksértés és lopás miatt a férfi három év próbaidőt kapott, amiből másfél évet letöltendő börtönben kell töltenie. Élettársa sem úszta meg, ő 180 ezer forintos bírságot fizethet magánlaksértésért.