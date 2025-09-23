Zaklatásig fajult a szerelem: nem fogadta el a nő, hogy nem akar vele lenni a férfi

Nem mindennapi, hogy férfiak válnak zaklatás áldozatává. Egy sokkoló kaposvári eset is bizonyítja, hogy egy nőből szintén válhat potenciális zaklató. Az eset kapcsán a férfi azt nyilatkozta, hogy eleinte a legszebb oldalát mutatta neki a fiatal lány, így a kezdeti bizonytalanság ellenére, két hónap múlva beadta a derekát. Kezdetben minden tökéletesnek tűnt, azonban nem sokáig tartott az idilli állapot - írta meg a Sonline.hu.

A zaklatásig ment a 27 éves nő: elképesztő dolgokat művelt a férfivel és annak közeli ismerőseivel Fotó: Shutterstock

A férfi számára akkor vált világossá párja valódi arca, amikor kiderült, hogy a nő több dologban is félrevezette. A fiatal nő állította, hogy rendelkezik érettségivel, és azt is, hogy édesanyja három szívinfarktuson van túl. Később azonban kiderült: sem a végzettsége, sem a történetek nem feleltek meg a valóságnak. A férfi megelégelte a hazugságokat, és szakított. A döntés pillanatában az édesanyja is jelen volt, akit a lány hirtelen felindulásból megütött. A helyszínre rendőrt hívtak, ekkor az indulatos nő kijelentette tönkre fogja tenni a férfi életét, amiért elhagyta őt.

Másnap a 27 éves nő ismét felbukkant a férfi házánál. Arcán karmolásnyomok voltak, amelyeket a férfi édesanyjának tulajdonított. Azzal fenyegetőzött, hogy feljelentést tesz, kivéve ha újrakezdik a kapcsolatot. A férfi elutasította az ultimátumot, és néhány hét múlva megismerkedett valaki mással. Állítása szerint ebben az időszakban harmincszor kellett rendőrt hívnia. A zaklató nő folyamatosan csengetett, kiabált, a kaput verte, és amikor a férfi holmijaiért jött, bosszúból kábítószer birtoklásával vádolta meg. A kiérkező rendőrök valóban találtak egy alufóliába tekert fehér port ott, ahová a nő mutatott. Később azonban bevallotta: ,,három hete dugta el nála azért, hogyha másik lány merészkedik a férfi közelébe, akkor ki tudja füstölni.” A férfi ezt a vallomást hangfelvételen is rögzítette. A vizsgálat során kiderült, hogy a por egyszerű koffein, a férfi drogtesztje pedig negatív lett.

Nem csak a férfit, hanem annak barátait is zaklatta

Ennek ellenére a nő tovább folytatta: barátait is drogfogyasztással vádolta, ráadásul ismerőseit zaklatta, és közösségi oldalakon a férfi nevében azt állította lányismerőseinek, hogy gyermeket vár tőle. Ennek következtében az áldozat sok barátját elveszítette.