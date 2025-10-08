RETRO RÁDIÓ

Letartóztatták a tévés meteorológust: családon belüli erőszakkal vádolják

Megdöbbentő hír érkezett. Jöjjenek a részletek a tévés meteorológus ügyéről!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 05:30
meteorológus letartóztatás rendőrség

Letartóztatásba került egy amerikai tévés meteorológus, miután kiderült, egy veszekedés tettlegességig fajult a férfi otthonában. Egy amerikai csatorna fő meteorológusa Devon Lucie családon belüli erőszak vádjával néz szembe.

Letartóztatták a tévés meteorológust
Komoly vádak miatt letartóztatták a televíziós meteorológust (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A tévés meteorológus igazságszolgáltatás elé néz

A vád szerint a tévés időjós október 4-én barátnőjére támadt. A híres férfi és barátnője egy fesztiválon kezdett el veszekedni. A páros tagjai külön mentek haza, a nőt édesanyja vitte vissza a családi otthonukba.

A házban azonban folytatódott a vita. A barátnő elmondása szerint két gyermeke a nappaliban aludt, miközben a férfival a szobában veszekedtek. A heves vitában a férfi megütötte a párját, a nő pedig önvédelemre kényszerült.

A pár a földön verekedett tovább. A rendőrség elmondása szerint mindkét fél könnyebb sérüléseket szerzett. A seriff helyettes nyilatkozata szerint a főleg a felsőtestén és az arcán sérült meg:

Több kisebb vágás és karcolás van a felsőteste nagy részén, valamint több horzsolás található a homlokán és az arcán

A helyszínre érkező rendőrök megkérték a férfit, hogy igazolja magát, ám ő nem tette eleget a felszólításnak. A tévés meteorológust gyermek veszélyeztetés, letartóztatás során hatóssággal szembeni ellenszegülés és családon belüli erőszak vádjával tartóztatták le.

A férfiról készített rendőrségi fotón látszik, hogy a nő próbálta megvédeni magát. A meteorológus arcát karmolásnyomok csúfítják. A televíziós személyiséget a nyomozás ideje alatt elbocsátották – írja a People.

 

