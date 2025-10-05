3 emeletet zuhant, majd életét vesztette a műsorvezető, miközben fegyveres betörők elől menekült

Egy tehetséges műsorvezető tragikusan életét vesztette, miközben megpróbált elmenekülni egy fegyveres rablás elől. A gyászhírt követően barátai, kollégái és családja is emléke előtt tisztelgett.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a műsorvezető tragikus halálát. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kétségbeesetten próbált menekülni, végül halálába zuhant a műsorvezető

A 29 éves Somtochukwu Christelle Maduagwu hétfőn halt meg, miután kiugrott nigériai lakóépületének harmadik emeletéről. A rendőrség szerint kétségbeesetten próbált elmenekülni, miközben fegyveres betörők fosztogatták otthonát.

A szeretett televíziós műsorvezetőt, akit Sommie néven ismertek, eszméletlenül találták meg a rendőrök, majd kórházba szállították, de a borzalmas esés okozta sérüléseibe belehalt.

A rendőrség külön nyomozócsoportot hozott létre, hogy felkutassák az elkövetőket és bíróság elé állítsák őket.

A kollégák, a barátok és a család is összetört a hír hallatán

A megrendítő hírre reagálva Sommie munkaadója, az ARISE News egy hosszú közleményt adott ki.

Nehéz szívvel jelenti be az ARISE News vezetősége és munkatársai szeretett kollégánk, hírolvasónk, riporterünk és producerünk halálát. Tragikus módon 2025. szeptember 29-én, hétfő hajnalban hunyt el, miután fegyveres rablás történt lakóhelyén. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított. Nemcsak az ARISE News családjának megbecsült tagja volt, hanem egy élettel teli hang, aki összekapcsolta és megszólította nézőinket. A képernyőn túl jogász, kiváló szakember és támogató kolléga volt. Sokak barátja.

A hírcsatorna őszinte részvétét fejezte ki a fiatal családjának és szeretteinek is.

Legmélyebb együttérzésünket fejezzük ki Sommie szüleinek, testvéreinek, tágabb családjának, barátainak és mindazoknak, akik szerették őt, ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Egy megemlékező weboldalt is létrehoztak Sommie tiszteletére, ahol barátai, kollégái és rajongói megoszthatják emlékeiket és üzeneteiket.

Sommie, ahogyan szerettei hívták, rendkívüli ember volt. Elsősorban istenfélő. Lány, testvér, barát, szépségkirálynő, ügyvéd, újságíró, és még annyi minden más. Azonban leginkább önzetlen volt. Határozott szószólója a nők és lányok jogainak, a nemi alapú erőszak elleni küzdelemnek, az oktatás reformjának és a társadalmi igazságosságnak.

Az oldalon kihangsúlyozták, hogy a fiatal műsorvezető öröksége ismerőseiben él tovább, és remélik emléke mindenki számára inspiráló lesz, arra, hogy egy ember is nagy változást tud elérni. Az oldalon többen is tisztelegtek Sommie emléke előtt, és kihangsúlyozták, hogy élete kegyetlenül fiatalon ért véget - írta a Mirror.