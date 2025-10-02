Tragédia: Meghalt a népszerű műsorvezető – senki sem érti, hogyan történhetett

Megdöbbentő hír rázta meg a tévés szakmát és a rajongókat: mindössze 21 évesen elhunyt a népszerű műsorvezető, Jennifer Nicole Rivas, akit október 1-jén, a saját otthonában találtak meg holtan Tegucigalpában. A tragédia körülményeiről a hatóságok és a család is megszólalt, a hír percek alatt bejárta a közösségi médiát.

A helyi jelentések szerint a halál hirtelen következett be, az elsődleges információk alapján egy feltételezett epilepsziás roham állhat a háttérben. A hatóságok azt közölték, hogy természetes okok merültek fel; a család is megerősítette, hogy a fiatal tévésnek volt ismert alapbetegsége.

A gyászoló család nyílt levélben köszönte meg a részvétnyilvánításokat, egyben arra kértek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban. A hatóságok tájékoztatása szerint boncolásra nem került sor.

A mindössze 21 éves szakember televíziós műsorvezetőként és tartalomgyártóként dolgozott, rendszeresen jelentkezett a közösségi oldalain is. Több szórakoztató és közéleti műsorhoz kötődött, és fiatal kora ellenére komoly követőtábort épített fel - írja a Daily Star.