Rettenetes tragédia: autóbalesetben meghalt egy 16 éves fiú

Egy 16 éves fiú, aki akkoriban kezdte el a középiskolát, kevesebb mint tíz percre volt Long Island-i otthonától, amikor autójával egy fának ütközött és életét vesztette.

Fának ütközött egy tinédzser, most lett volna középiskolás Fotó: freepik.com

Fának ütközött és meghalt a 16 éves fiú

A Riverhead Town-i Rendőrkapitányság a People-nek elküldött közleményében azt írta, hogy szeptember 27-én, szombaton, fél tíz körül érkeztek ki a rendőrök Calvertonba, a Second Avenue-n történt balesethez.

A 16 éves fiú egy Honda Civickel haladt kelet felé, amikor egy fának ütközött. A tinédzsert kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították. Később a fiút Ostin Portillo Perdomoként azonosították. A fiú nagynénje Amarilis Herrera megdöbbent, Ostin halálhíre hallatán. A ház biztonsági kamerája rögzítette, hogy aznap Ostin este 9 óra 15 perckor távozik a házból.

Amikor felhívtak minket, hogy elmondják, nem hittem el, amíg be nem értem a kórházba és meg nem láttam őt

– idézi Amarilis szavait a People. Nagynénje hozzátette, hogy ez nagyon nehéz az egész családnak.

Ostin El Salvadorban született, majd édesanyjával és nővérével az Egyesült Államokba költözött, mert édesanyjuk Sofia Portilllo azt szerette volna, ha a gyermekeinek több lehetősége lenne. A fiatal augusztus 20-án ünnepelte születésnapját.

„Nagyon jól nevelt gyerek volt” – mondta nagynénje.

A tragédia reggelén a fiatal apjának segített a ház körüli teendőkben, különleges volt kettejük köteléke. A középiskolás fiú ügyvéd vagy focista szeretett volna lenni, de ezek az álmok sosem válhatnak már valóra.

Édesanyja a fiú halála után létrehozott egy gyűjtést a GoFundMe-oldalon. Ostin iskolájának igazgatója is nyilatkozott a fiú halála kapcsán:

Egy fiatal halála mindig tragikus, és egy ilyen hirtelen veszteség mély hatással lehet az egész iskolai közösségre.

A baleset kivizsgálása már folyamatban van.