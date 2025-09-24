Tragédia: csecsemő halt meg a szülők között a nyaraláson

A finn média arról számolt be, hogy a párt előző este esküvőre hívták meg. A rendőrség nyomozást indított, kihallgatta a szülőket, és toxikológiai vizsgálatot végzett, amelynek eredménye még várat magára. Később azonban arról számoltak be, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a csecsemő halálát szándékosan okozták volna. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított eljárást.

A csecsemő a szülei között hunyt el, az ágyukban Fotó: Unsplash

Ahogy a CNN görög kiadása egy igazságügyi patológusra hivatkozva arról számolt be, a csecsemő valószínűleg azért fulladt meg, mert nem volt elegendő légtér a két alvó szülője között. A halál okát azonban hivatalosan még nem erősítették meg.

Halottnak nyilvánították a csecsemőt a kórházban

A jelentések szerint a segélyhívás a sziget északi részén található szállodából érkezett. A mentősök kétségbeesetten próbálták újraéleszteni a csecsemőt. Először egy közeli egészségügyi központba, majd a Chania Általános Kórházba szállították. Az orvosok azonban csak halottnak tudták megállapítani.

A finn külügyminisztérium megerősítette az esetet. Közölték, hogy a baba júliusban született Finnországban. A családdal kapcsolatos további részleteket nem hozzák nyilvánosságra. A minisztérium közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri az esetet.

Azt, hogy lesznek-e büntetőjogi következmények a szülőkre nézve, valószínűleg a toxikológiai jelentés elkészülte után fogják eldönteni.