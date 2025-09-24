Tragédia: csecsemő halt meg a szülők között a nyaraláson

Szívszaggató, tragikus haláleset történt egy szállodában a görögországi Kréta szigetén. Egy két hónapos csecsemő ismeretlen okból meghalt. Fiatal finn szülők egy ágyban aludtak a babával; reggel vették észre, hogy a baba már nem lélegzik.
A finn média arról számolt be, hogy a párt előző este esküvőre hívták meg. A rendőrség nyomozást indított, kihallgatta a szülőket, és toxikológiai vizsgálatot végzett, amelynek eredménye még várat magára. Később azonban arról számoltak be, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a csecsemő halálát szándékosan okozták volna. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított eljárást.
Ahogy a CNN görög kiadása egy igazságügyi patológusra hivatkozva arról számolt be, a csecsemő valószínűleg azért fulladt meg, mert nem volt elegendő légtér a két alvó szülője között. A halál okát azonban hivatalosan még nem erősítették meg.
A jelentések szerint a segélyhívás a sziget északi részén található szállodából érkezett. A mentősök kétségbeesetten próbálták újraéleszteni a csecsemőt. Először egy közeli egészségügyi központba, majd a Chania Általános Kórházba szállították. Az orvosok azonban csak halottnak tudták megállapítani.
A finn külügyminisztérium megerősítette az esetet. Közölték, hogy a baba júliusban született Finnországban. A családdal kapcsolatos további részleteket nem hozzák nyilvánosságra. A minisztérium közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri az esetet.
Azt, hogy lesznek-e büntetőjogi következmények a szülőkre nézve, valószínűleg a toxikológiai jelentés elkészülte után fogják eldönteni.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.