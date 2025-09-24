RETRO RÁDIÓ

Tragédia: csecsemő halt meg a szülők között a nyaraláson

Szívszaggató, tragikus haláleset történt egy szállodában a görögországi Kréta szigetén. Egy két hónapos csecsemő ismeretlen okból meghalt. Fiatal finn szülők egy ágyban aludtak a babával; reggel vették észre, hogy a baba már nem lélegzik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 20:19
csecsemő szülőkkel halál nyaralás

A finn média arról számolt be, hogy a párt előző este esküvőre hívták meg. A rendőrség nyomozást indított, kihallgatta a szülőket, és toxikológiai vizsgálatot végzett, amelynek eredménye még várat magára. Később azonban arról számoltak be, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a csecsemő halálát szándékosan okozták volna. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított eljárást.

a csecsemő álmában halt meg
A csecsemő a szülei között hunyt el, az ágyukban Fotó: Unsplash

Ahogy a CNN görög kiadása egy igazságügyi patológusra hivatkozva arról számolt be, a csecsemő valószínűleg azért fulladt meg, mert nem volt elegendő légtér a két alvó szülője között. A halál okát azonban hivatalosan még nem erősítették meg.

Halottnak nyilvánították a csecsemőt a kórházban

A jelentések szerint a segélyhívás a sziget északi részén található szállodából érkezett. A mentősök kétségbeesetten próbálták újraéleszteni a csecsemőt. Először egy közeli egészségügyi központba, majd a Chania Általános Kórházba szállították. Az orvosok azonban csak halottnak tudták megállapítani.

A finn külügyminisztérium megerősítette az esetet. Közölték, hogy a baba júliusban született Finnországban. A családdal kapcsolatos további részleteket nem hozzák nyilvánosságra. A minisztérium közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri az esetet.

Azt, hogy lesznek-e büntetőjogi következmények a szülőkre nézve, valószínűleg a toxikológiai jelentés elkészülte után fogják eldönteni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu