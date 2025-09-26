RETRO RÁDIÓ

A szombathelyi színház színésze lett egy brutális bolti rablás áldozata

Egy szombathelyi boltban elszabadult a helyzet, miután a rablókat tetten érték, egy vásárló pedig közbelépett. Azonban a támadás áldozatáról csak később derült ki, hogy egy ismert színész.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 13:09
Módosítva: 2025.09.26. 13:16
színész Szombathely sérülés rablás áldozat

Ismert színész volt a vásárló egy szombathelyi boltban, aki hősiesen próbálta megállítani a rablókat.

Nagy árat fizetett hőstettéért a színész, súlyos sérülésekkel került kórházba.
Nagy árat fizetett hőstettéért a színész, súlyos sérülésekkel került kórházba (Képünk illusztráció)

Pillanatok alatt elfajult a helyzet a boltban, majd a színész esett a rablók áldozatául

Csütörtök délután rablás történt Szombathelyen, a Paragvári utcai egyik élelmiszerboltban. A helyzet pillanatok alatt elfajult, miután a boltvezető tetten érte az elkövetőket, majd egy vásárló próbálta őket feltartóztatni. A rablók egyike brutálisan megtámadta a hős férfit, aki az esetet követően súlyos sérülésekkel került a kórházba.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt közleményt adott ki az esetről, de abban neveket nem közöltek. Néhány órával később azonban a Weöres Sándor Színház hivatalos oldalán megerősítették, hogy az áldozat a társulat egyik ismert művésze, Horváth Ákos. A színész hősiesen próbálta feltartóztatni a támadókat, akik többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték – írta a Tények.

A színház közleménye szerint a művészt mentő szállította kórházba, ahol kiderült, hogy sérülése, amelyek főként az arcát érintik, 8 napon túl gyógyulóak. A történtek óta már kiengedték a kórházból, és állapota stabil.

Szombathelyen szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatunk tagja, Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére. A támadók ekkor súlyosan bántalmazták: többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték. Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták.

Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli.

Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben. Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül!

– írta a színház Facebook-oldalukon.

 

