Hihetetlen: ittasan támadt fogyatékkal élő ismerősére, teljesen kifosztotta

Az utcán szólította le, majd elbeszélgettek. Hazafelé menet hirtelen rátámadt fogyatékkal élő ismerősére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 13:58
Vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki 2025. január 6-án megtámadta, majd kirabolta fogyatékkal élő ismerősét. A vádlott a találkozásukkor egy órán keresztül beszélgetett a férfival, miközben alkoholt fogyasztottak.

Ittasan támadta meg fogyatékkal élő ismerősét
Ittasan támadta meg fogyatékkal élő ismerősét / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A beszélgetés során felismerte, hogy a sértett állapota miatt nem tud hatékonyan védekezni. Amikor hazakísérte, rátámadt: letépte az övtáskáját, fellökte, amitől a férfi a földre esett és megsérült.

Kifosztotta a fogyatékkal élő férfit

A támadó ezután átkutatta az övtáskát, és elvette a sértett hangszóróját, powerbankját, bankkártyáját, iratait és készpénzét is. A rendőrök néhány órán belül elfogták a vádlottat, és a lopott tárgyak egy részét lefoglalták.

Az ügyészség rablás minősített esetével vádolja a férfit, mivel fogyatékkal élő személy sérelmére követte el a bűncselekményt. Büntetésként fegyházbüntetés kiszabását indítványozzák.

A vádlott a Kunszentmiklósi Járásbíróság előtt felel majd tettéért – írja a BAON.

 

