Hihetetlen: ittasan támadt fogyatékkal élő ismerősére, teljesen kifosztotta

Az utcán szólította le, majd elbeszélgettek. Hazafelé menet hirtelen rátámadt fogyatékkal élő ismerősére.
Vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki 2025. január 6-án megtámadta, majd kirabolta fogyatékkal élő ismerősét. A vádlott a találkozásukkor egy órán keresztül beszélgetett a férfival, miközben alkoholt fogyasztottak.
A beszélgetés során felismerte, hogy a sértett állapota miatt nem tud hatékonyan védekezni. Amikor hazakísérte, rátámadt: letépte az övtáskáját, fellökte, amitől a férfi a földre esett és megsérült.
A támadó ezután átkutatta az övtáskát, és elvette a sértett hangszóróját, powerbankját, bankkártyáját, iratait és készpénzét is. A rendőrök néhány órán belül elfogták a vádlottat, és a lopott tárgyak egy részét lefoglalták.
Az ügyészség rablás minősített esetével vádolja a férfit, mivel fogyatékkal élő személy sérelmére követte el a bűncselekményt. Büntetésként fegyházbüntetés kiszabását indítványozzák.
A vádlott a Kunszentmiklósi Járásbíróság előtt felel majd tettéért – írja a BAON.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.