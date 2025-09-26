Elrabolták és vetkőzésre akarták kényszeríteni a gyönyörű színésznőt

Joanna Page, az Igazából szerelem sztárja rendkívül rémisztő eseményekről nyílt meg a Five Brilliant Things nevű podcastműsorban. A színésznő bátran mesélt tapasztalatairól.

A színésznő traumatikus eseményeket élt túl – Fotó: Shutterstock

A színésznő elmondta, nagyjából 20 éve a Dél-afrikai Köztársaságban járt. Joanna Page egy minisorozatot forgatott egy országban olyan sztárok társaságában, mint Benedict Cumberbatch és Sam Neill.

A színésznőnek később kellett bekapcsolódnia a forgatásba, addig nyugodtan felfedezhette a várost és elfoglalhatta magát. A nő taxit akart hívni, csak hogy kiszabaduljon a szállodájából.

Megkérdeztem, hogy hívnának-e nekem egy taxit, hogy elvigyen egy bevásárlóközpontba. Azt mondták, hogy nem hiszik, hogy ez jó ötlet lenne, de én menni akartam.

A színésznő eljutott a bevásárlóközpontba, de néhány óra után rájött, hogy nem tud visszajutni a szállodájába. Nem tudta, pontosan hol van ő, vagy hol van a szállodája. Ekkor néhány beszélgető férfira lett figyelmes. Egyiküktől megkérdezte, hogy vissza tudná-e vinni a hotelba. A színésznő beszállt az autóba, és megtörtént az elképzelhetetlen. A sofőr másfél órán keresztül fogva tartotta, és megfenyegette.

Nagyjából másfél órán keresztül vezetett és azt mondta, hogy elvisz valahova, ahol le kell vennem a ruháimat és képeket fog rólam csinálni.

Joanna Page nagyon félt, egy ismeretlen helyen volt, ki tudja, milyen messze a szállodájától. A férfi bármire képes lehet, ezért a színésznő úgy érezte, nem tud megmenekülni a szituációból. A sztár kedvességével és humorával próbálta meggyőzni a férfit, hogy sértetlenül vigye vissza a hotelba. A színésznő viccelődött, flörtölt és beszélgetést kezdeményezett a sofőrrel, amíg a férfi biztonságosan megérkezett a szálloda elé.

A nő berohant a hotelba, a személyzet elmondta neki, hogy nagyon szerencsés, hogy nem esett baja. Néhány héttel később pedig kollégáját, Benedict Cumberbatchet tartották fogva néhány órára. A rémisztő események mindkettőjük életét megváltoztatta – írja a People.