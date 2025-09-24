Így tüntettek a taxisok Budapesten Karácsony ellen – Galéria

Többek között a Hősök terén, a Városháza előtt és Kossuth Lajos utcában is tüntetésbe kezdtek a taxisok szerda reggel. Két taxis szakszervezet így tiltakozik a főváros taxirendeletének tervezett szigorítása ellen. A változásokkal kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke elmondta, hogy abban több olyan javaslat is van, amit nem, vagy csak részben tárgyaltak meg velük, ezért szervezték a taxis tüntetést.

Taxis tüntetés Budapesten (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Taxis tüntetés Karácsony Gergelyék ellen

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám elmondta, hogy az eredeti célok, javaslatok nincsenek benne a rendeletben.

A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél, a létszámstop és a tarifa módosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosul

– mondta, majd hozzátette, megdöbbentő és vérlázító, hogy a városvezetés a szakma feje felett dönt a taxizást érintő legfontosabb kérdésekről.

A Magyar Nemzet emlékeztet, legutóbb az év elején tüntettek a taxisok, akkor a Hősök terét lepték el több mint 200 autóval.

A taxisok tüntetéséről készült képeket a galériánkban nézheted meg: