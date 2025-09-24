RETRO RÁDIÓ

Így tüntettek a taxisok Budapesten Karácsony ellen – Galéria

Szerda reggel több helyszínen is tüntetésbe kezdtek a taxisok. A taxis tüntetés azért alakult ki, mert a főváros szigorítaná a taxirendeletet, ezt azonban nem, vagy csak részben egyeztették a taxisokkal.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 11:24
Módosítva: 2025.09.24. 11:25
taxi tüntetés Budapest

Többek között a Hősök terén, a Városháza előtt és Kossuth Lajos utcában is tüntetésbe kezdtek a taxisok szerda reggel. Két taxis szakszervezet így tiltakozik a főváros taxirendeletének tervezett szigorítása ellen. A változásokkal kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke elmondta, hogy abban több olyan javaslat is van, amit nem, vagy csak részben tárgyaltak meg velük, ezért szervezték a taxis tüntetést.

Taxis tüntetés Budapesten.
Taxis tüntetés Budapesten (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Taxis tüntetés Karácsony Gergelyék ellen 

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám elmondta, hogy az eredeti célok, javaslatok nincsenek benne a rendeletben. 

A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél, a létszámstop és a tarifa módosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosul

– mondta, majd hozzátette, megdöbbentő és vérlázító, hogy a városvezetés a szakma feje felett dönt a taxizást érintő legfontosabb kérdésekről. 

A Magyar Nemzet emlékeztet, legutóbb az év elején tüntettek a taxisok, akkor a Hősök terét lepték el több mint 200 autóval. 

A taxisok tüntetéséről készült képeket a galériánkban nézheted meg: 

Friss fotók a Hősök terén történő taxis tüntetésről!

fotóma, 10:19Fotók: Metropol

 

