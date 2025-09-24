Karácsony Gergelyék ellen tüntetnek a taxisok Budapesten

Szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.

Fotó: MATE KRISZTIAN

A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolják a létszámstopra és a tarifa módosításra vonatkozó rendelkezéseket.

Utoljára év elején tartottak demonstrációt a taxisok, akkor több mint kétszáz autóval jelentek meg a Hősök terén, emlékeztet a Magyar Nemzet. Ekkor több követelést is rögzítettek, köztük, hogy az alanyi adómentesség határát a jelenlegi 12 millió forintról 18 millióra emeljék, az Építési és Közlekedési Minisztérium vonja be a taxis szakszervezeteket az új KRESZ kialakításába, valamint kérték a Belügyminisztériumot, hogy a rendőrség közreműködésével tegyen rendet a városban. A szervezet ahhoz is ragaszkodott, hogy Budapesten létszámkorlátozást vezessenek be a taxisokra.

Fotó: MATE KRISZTIAN

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám szerint: „Ebben a rendeletben több olyan javaslat is szerepel, melyet nem vagy részben, de nem ebben a formában tárgyaltunk. A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél a létszámstop és a tarifa módosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosulnak.” Azt mondja, „megdöbbentő és vérlázító”, hogy a városvezetés a szakma feje fölött, irodai környezetben dönt a taxizást érintő legfontosabb kérdésekről.

Fotó: MATE KRISZTIAN

„Ebből elég volt! Vagy fontosak lesznek a taxisok kérései és azokra találunk közösen megoldást, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodunk.” Úgy látja, elfogytak a szép szavak és érvek, ezért most nyomásgyakorlással szeretnék felhívni a figyelmet követeléseikre.

Rendőrségi intézkedés a hídon

Taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére 2025. szeptember 24-ére: az V. kerület, Városház utcába, valamint a Hősök terére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette. A résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a BRFK megkezdte a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében, derül ki a hivatalos közleményből.