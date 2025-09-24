RETRO RÁDIÓ

Emma Watson először szólalt meg karrierje szüneteltetése óta: „Jobb testvér, lány, barát és unoka lettem”

A színésznő még 2019-ben döntött úgy, hogy szünetelteti színészi karrierjét. Emma Watson egy interjúban őszintén beszélt a jelenlegi helyzetéről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 11:00
Emma Watson interjú karrier Harry Potter színészet

Emma Watson, a Harry Potter-sorozat Hermione Grangere, őszintén beszélt arról a „lelombozó” részéről a színészetnek, amit karrierje szüneteltetése óta sem hiányol. A 35 éves brit színésznő tízévesen kezdett játszani, amikor megkapta az ikonikus szerepet J.K. Rowling világában.

Emma Watson
Emma Watson élete legboldogabb időszakát éli Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment

Emma Watson őszintén beszélt színészi karrierjéről

Emma Watsont leginkább a Harry Potter filmek Hermione Grangerjeként ismeri a nagyvilág, de számos más filmben is megcsillogtatta színészi tehetségét: láthattuk a Disney Szépség és a Szörnyeteg remakejeben Belle-ként, de szerepelt az Egy különc srác feljegyzései című filmben is. Legutolsó szerepe Meg March volt a Kisasszonyok újabb változatában, azóta nem elzárkózott a nagyobb filmes szerepektől, bár továbbra is követi a filmes világot, például ellátogatott a Cannes-i Filmfesztiválra még májusban. A Hollywood Authentic-nak adott interjújában Watson elmondta, mivel tölti idejét most: sokat játszik pickleballt, és olyan projekteken dolgozik, amilyenen korábban még soha. 

Talán életem legboldogabb és legegészségesebb időszakát élem

– fogalmazott az Unilad szerint.

A színészi élet előnyei mellett azonban a nyilvánosság súlyáról és a folyamatos „csiszolásról” is beszélt: 

Ez nagyon energiaigényes feladat. A több identitás levetése rengeteg teret adott, hogy jobb lehessek testvérként, lányként, barátként, unokaként, és művészként is, aki saját kritikai gondolkodását gyakorolja

A forgatásokat hiányolja

Watson azt is elismerte, hogy a színészi munka promóciós része – a film vagy művészet „eladása” – volt számára a legfárasztóbb. 

Valamilyen szempontból megnyertem a lottót azzal, hogy színész lettem, de a munka nagyobb része a promóció és eladás. Őszinte leszek: ezt nem hiányolom. Számomra ez igazán lelombozó volt

Ugyanakkor vannak dolgok, amiket Watson hiányol: 

Nagyon hiányzik a képességeim használata és maga a művészet. A forgatáson olyan kevés idő jutott arra, amit igazán élveztem. De amikor átbeszéltünk egy jelenetet, vagy előkészíthettem a szerepet, és a kamera felvételénél teljesen kizárhattam a világot… az egy intenzív meditáció. Hiányzik ez nagyon

A nyomást viszont nem hiányolja: „Elfelejtettem, mennyi stresszel jár a színpad. Egy kis előadást csináltam barátokkal, és csak annyit mondtam: ’Ez szörnyen stresszes!’ És ez még nem is volt valódi közönség előtt. Ezt nem hiányolom.”

A jövőre nézve Watson nyitott arra, hogy akár a kamera mögött is dolgozzon, de most az itt-és-most élményre koncentrál, a jelen pillanatban való teljes jelenlétre.

 

