Szabó István és Robert Lantos: a rendező és a producer a film két szülője

Szabó István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, BAFTA- és Kossuth-díjas filmrendező, érdemes és kiváló művész, az Oscar-díjas Mephistó alkotója A napfény íze és a Csodálatos Júlia című filmjét is Robert Lantossal készítette. Robert Lantos a producere a Hunyadi című filmsorozatnak is, ami már a fél világot meghódította, most éppen Kanadában ünneplik. A 8. Budapesti Klasszikus Film Maratonon most A napfény ízét és a Csodálatos Júliát is láthatta a közönség, méghozzá az alkotók jelenlétében, akik a fesztivál díszvendégeiként közönségtalálkozókon is részt vettek.

Szabó István magyar filmrendező, Atom Egoyan kanadai-örmény filmrendező, Robert Lantos kanadai-magyar producer, David Cronenberg kanadai filmrendező egy színpadon a Budapesti Klasszikus Film Maraton közönségtalálkozóján (Fotó: Fodor Erika)

Szabó Istvánt idén tavasszal Életműdíjjal tüntette ki a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Az elismerést A napfény íze című film felújított változatának bemutatása előtt kapta a 87 esztendős magyar filmrendező. A Budapesti Klasszikus Film Maraton 2025-ön Szabó István úgy fogalmazott: Az emberi érzelmek a világon mindenhol ugyanazok.

Az a tapasztalatom, ha egy filmet végigkísérek a különböző országokban a bemutatón, hogy az érzelmek mindenütt azonosak. Egy időben recsegnek a székek, egy időben lesz csend a moziban mindenütt a világon, mert az emberi érzelmek, azok azonosak mindenütt

- mondta Szabó István, feleségével az oldalán.

Szabó István filmrendező feleségével, Gyürey Verával a Budapesti Klasszikus Film Maratonon (Fotó: Fodor Erika)

A Csodálatos Júlia felújított változata a Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitófilmjeként debütált. Robert Lantos producer, akit a Magyar Mozgókép Fesztivál és a Magyar Filmakadémia Életműdíjjal tüntetett ki idén nyáron, együtt látta ezt Szabó Istvánnal, a film rendezőjével.

Thierry Frémaux, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója Szabó István filmrendezőnek és Robert Lantos producernek gratulál a Csodálatos Júlia vetítése után a Budapesti Klasszikus Film Maratonon (Fotó: Fodor Erika)

Robert Lantos elmondta, ő úgy éli meg, hogy Szabó István megajándékozta őt A napfény ízével, ő pedig megajándékozta Istvánt a Csodálatos Júliával. Szabó István erre úgy reagált, hogy Robert ajándékozta meg őt azzal, hogy A napfény ízét megcsinálhatta, és nagyon boldog, hogy a Csodálatos Júliában is együtt dolgozhattak.

A rendező-producer páros azt is elárulta, milyennek látják ők a közös munkát, mitől működik jól a csapat. Robert Lantos "két szülőnek" nevezte a producert és a rendezőt, akiknek nem azonos a szerepük, de ha a kölcsönös bizalom alapján teszi ki-ki a maga dolgát, akkor jól jár a "baba", azaz a film nyer!

A rendező és a producer egy csónakban ülnek, és előre megbeszélik, hogy melyik úton haladnak. Ha nem jó irányba tart a csónak, a producer megkérdezi a rendezőt, hogy: elfáradtál, pihenjünk picit? Vagy a bal kezeddel kicsit jobban kéne húzni az evezőt. A jó producer ilyen, Robert ilyen

- osztotta meg gondolatait Szabó István.