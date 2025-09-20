RETRO RÁDIÓ

Szabó István és Robert Lantos: a rendező és a producer a film két szülője

A Budapesti Klasszikus Film Maratonon Robert Lantos kanadai magyar producer és rendező barátai személyesen voltak jelen közös filmjeik vetítésén. Szabó István és Robert Lantos két alkotásuk kapcsán nyilatkoztak a Metropolnak.

Megosztás
Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.09.20. 20:46
Budapesti Klasszikus Film Marat Szabó István Robert Lantos Életműdíj

Szabó István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, BAFTA- és Kossuth-díjas filmrendező, érdemes és kiváló művész, az Oscar-díjas Mephistó alkotója A napfény íze és a Csodálatos Júlia című filmjét is Robert Lantossal készítette. Robert Lantos a producere a Hunyadi című filmsorozatnak is, ami már a fél világot meghódította, most éppen Kanadában ünneplik.  A 8. Budapesti Klasszikus Film Maratonon most A napfény ízét és a Csodálatos Júliát is láthatta a közönség, méghozzá az alkotók jelenlétében, akik a fesztivál díszvendégeiként közönségtalálkozókon is részt vettek.

Szabó István, Atom Egoyan, Robert Lantos és David Cronenberg
Szabó István magyar filmrendező, Atom Egoyan kanadai-örmény filmrendező, Robert Lantos kanadai-magyar producer, David Cronenberg kanadai filmrendező egy színpadon a Budapesti Klasszikus Film Maraton közönségtalálkozóján (Fotó: Fodor Erika) 

Szabó Istvánt idén tavasszal Életműdíjjal tüntette ki a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Az elismerést A napfény íze című film felújított változatának bemutatása előtt kapta a 87 esztendős magyar filmrendező. A Budapesti Klasszikus Film Maraton 2025-ön Szabó István úgy fogalmazott: Az emberi érzelmek a világon mindenhol ugyanazok.

@fezstory Szabó István (87) filmrendező: Az emberi érzelmek mindenhol a világon azonosak.#fyp❤️💜 ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

Az a tapasztalatom, ha egy filmet végigkísérek a különböző országokban a bemutatón, hogy az érzelmek mindenütt azonosak. Egy időben recsegnek a székek, egy időben lesz csend a moziban mindenütt a világon, mert az emberi érzelmek, azok azonosak mindenütt

 - mondta Szabó István, feleségével az oldalán.

Szabó István filmrendező feleségével, Gyürey Verával a Budapesti Klasszikus Film Maratonon (Fotó: Fodor Erika)

A Csodálatos Júlia felújított változata a Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitófilmjeként debütált. Robert Lantos producer, akit a Magyar Mozgókép Fesztivál és a Magyar Filmakadémia Életműdíjjal tüntetett ki idén nyáron,  együtt látta ezt  Szabó Istvánnal, a film rendezőjével. 

Thierry Frémaux, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója Szabó István filmrendezőnek és Robert Lantos producernek gratulál a Csodálatos Júlia vetítése után a Budapesti Klasszikus Film Maratonon (Fotó: Fodor Erika)

Robert Lantos elmondta, ő úgy éli meg, hogy Szabó István megajándékozta őt A napfény ízével, ő pedig megajándékozta Istvánt a Csodálatos Júliával. Szabó István erre úgy reagált, hogy Robert ajándékozta meg őt azzal, hogy A napfény ízét megcsinálhatta, és nagyon boldog, hogy a Csodálatos Júliában is együtt dolgozhattak.

@fezstory Szabó István (Mephisto) filmrendező A napfény ízét és a Csodálatos Júliát is Robert Lantos producerrel (Hunyadi) készítette. A Budapesti Klasszikus Film Maraton2025- ön mindkettőt láthattuk - találkozhattunk az alkotókkal.##fyp❤️💜 ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

A rendező-producer páros azt is elárulta, milyennek látják ők a közös munkát, mitől működik jól a csapat. Robert Lantos "két szülőnek" nevezte a producert és a rendezőt, akiknek nem azonos a szerepük, de ha a kölcsönös bizalom alapján teszi ki-ki a maga dolgát, akkor jól jár a "baba", azaz a film nyer!

@fezstory Robert Lantost a producer és a rendező viszonyáról kérdeztük. “A producer és a rendező, mind a kettő szülő, és a film a közös baba. Mindkettőnek más a szerepe, mint a szülőknek is, de ha a bizalom megvan, akkor a film nyer.”Meghallgattuk Szabó István véleményét is, aki több filmet készített Roberttel.#fyp❤️💜 ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

A rendező és a producer egy csónakban ülnek, és előre megbeszélik, hogy melyik úton haladnak. Ha nem jó irányba tart a csónak, a producer megkérdezi a rendezőt, hogy: elfáradtál, pihenjünk picit? Vagy a bal kezeddel kicsit jobban kéne húzni az evezőt. A jó producer ilyen, Robert ilyen 

- osztotta meg gondolatait Szabó István.

Ráduly György, Robert Lantos, Szabó István, Káel Csaba a Budapesti Klasszikus Film Maratonon (Fotó: David Lukacs)

A Budapesti Klasszikus Film Maraton szeptember 16-tól 21. vasárnap estig várja a közönséget páratlan filmélményekkel, ingyenes szabadtéri vetítéssel a Szent István téren és 1 ezer forintos jegyekkel a 6 mozihelyszínen.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu