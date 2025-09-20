Szabó István és Robert Lantos: a rendező és a producer a film két szülője

A Budapesti Klasszikus Film Maratonon Robert Lantos kanadai magyar producer és rendező barátai személyesen voltak jelen közös filmjeik vetítésén. Szabó István és Robert Lantos két alkotásuk kapcsán nyilatkoztak a Metropolnak.
Szabó István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, BAFTA- és Kossuth-díjas filmrendező, érdemes és kiváló művész, az Oscar-díjas Mephistó alkotója A napfény íze és a Csodálatos Júlia című filmjét is Robert Lantossal készítette. Robert Lantos a producere a Hunyadi című filmsorozatnak is, ami már a fél világot meghódította, most éppen Kanadában ünneplik. A 8. Budapesti Klasszikus Film Maratonon most A napfény ízét és a Csodálatos Júliát is láthatta a közönség, méghozzá az alkotók jelenlétében, akik a fesztivál díszvendégeiként közönségtalálkozókon is részt vettek.
Szabó Istvánt idén tavasszal Életműdíjjal tüntette ki a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Az elismerést A napfény íze című film felújított változatának bemutatása előtt kapta a 87 esztendős magyar filmrendező. A Budapesti Klasszikus Film Maraton 2025-ön Szabó István úgy fogalmazott: Az emberi érzelmek a világon mindenhol ugyanazok.
Az a tapasztalatom, ha egy filmet végigkísérek a különböző országokban a bemutatón, hogy az érzelmek mindenütt azonosak. Egy időben recsegnek a székek, egy időben lesz csend a moziban mindenütt a világon, mert az emberi érzelmek, azok azonosak mindenütt
- mondta Szabó István, feleségével az oldalán.
A Csodálatos Júlia felújított változata a Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitófilmjeként debütált. Robert Lantos producer, akit a Magyar Mozgókép Fesztivál és a Magyar Filmakadémia Életműdíjjal tüntetett ki idén nyáron, együtt látta ezt Szabó Istvánnal, a film rendezőjével.
Robert Lantos elmondta, ő úgy éli meg, hogy Szabó István megajándékozta őt A napfény ízével, ő pedig megajándékozta Istvánt a Csodálatos Júliával. Szabó István erre úgy reagált, hogy Robert ajándékozta meg őt azzal, hogy A napfény ízét megcsinálhatta, és nagyon boldog, hogy a Csodálatos Júliában is együtt dolgozhattak.
A rendező-producer páros azt is elárulta, milyennek látják ők a közös munkát, mitől működik jól a csapat. Robert Lantos "két szülőnek" nevezte a producert és a rendezőt, akiknek nem azonos a szerepük, de ha a kölcsönös bizalom alapján teszi ki-ki a maga dolgát, akkor jól jár a "baba", azaz a film nyer!
A rendező és a producer egy csónakban ülnek, és előre megbeszélik, hogy melyik úton haladnak. Ha nem jó irányba tart a csónak, a producer megkérdezi a rendezőt, hogy: elfáradtál, pihenjünk picit? Vagy a bal kezeddel kicsit jobban kéne húzni az evezőt. A jó producer ilyen, Robert ilyen
- osztotta meg gondolatait Szabó István.
A Budapesti Klasszikus Film Maraton szeptember 16-tól 21. vasárnap estig várja a közönséget páratlan filmélményekkel, ingyenes szabadtéri vetítéssel a Szent István téren és 1 ezer forintos jegyekkel a 6 mozihelyszínen.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.