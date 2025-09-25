RETRO RÁDIÓ

Vízesésnél szexizik Lando Norris álomszép barátnője

Mesés helyen fotózták Margaridát. Norris álomszép barátnője vonzza a férfitekinteteket.

2025.09.25.
Varázslatos helyről, elképesztő fotókkal jelentkezett be Margarida Corceiro. A brit Forma–1-es pilóta, Lando Norris kedvese most épp Baliról posztolt azok után, hogy modell és színésznő révén maga is állandóan járja a világot. Legújabb képeit látva azonban nem kérdés, Norris álomszép barátnője akárhol is van, vonzza a tekintetet.

Norris álomszép barátnője tökéletes alakkal büszkélkedhet

A 22 éves szépség bombaformában van, amelyet legújabb képei is bizonyítanak. Magui ugyanis egy vízesés alatt, bikiniben pózolva nem sokat bízott a képzeletre. Izmos, tónusos test, elképesztő idomok. Nem csoda tehát, hogy a többmilliós követőtábora tagjaitól csak úgy záporoznak a bókok szexi fotóit látva.

Szavak sincsenek rá.

„Lenyűgöző vagy.”

Csodálatos.

„Igazi királynő.”

Hihetetlen vagy 

– írták neki sorra.

 

