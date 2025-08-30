Hamilton magyarázkodik, Verstappennel együtt leégették magukat

A hosszúra nyúlt nyári vakáció után végre újra felbőgtek a motorok: visszatért a Forma–1 mezőnye, és vele együtt az izgalmak, no meg a látványos hibák is. Úgy tűnik, a közel egy hónapos pihenő nem mindenkinek tett jót – sőt, meglepő módon pont a két legnagyobb név, Lewis Hamilton és Max Verstappen bakizott a legnagyobbat a szabadedzéseken.

Lewis Hamilton számára nem alakul jól az idei szezon Fotó: AFP

Hamilton ott folytatja, ahol abbahagyta

A szeles zandvoorti aszfaltcsíkon a hétszeres világbajnok Hamilton kétszer is megpördült, egyszer délelőtt, majd délután újra, utóbbi alkalommal már egy látványos 360 fokos piruettet is bemutatva. Pedig a brit sztár a csütörtöki sajtótájékoztatón még fogadkozott: újra élvezni akarja a versenyzést, miután a Magyar Nagydíj után saját magát nevezte "teljesen haszontalannak”.

Az elsőnél túlságosan nyomtam, az autó pedig elég kiszámíthatatlan volt. A másodiknál megcsíptem a füvet és megcsúsztam. Teljes gázzal mentem, ami szerintem jó, remélem, több ilyen nem lesz.

– nyilatkozta Hamilton a bakikkal kapcsolatban.

A szünet alatt a brit legenda közösségi oldalain többször is kiemelte, hogy rengeteget meditál, illetve dolgozik önmagán, viszont egyelőre a ferraris időszaka nem úgy alakul, ahogyan eltervezte, ezért minden bizonnyal nem így szeretett volna nekivágni az idény második felének.

A Holland Nagydíj előtt a korábbi világbajnok, Jacques Villeneuve ismételten nem kímélte Lewis Hamiltont és a Ferrarit. Szerinte a csapaton belül egyáltalán nincs meg a kémia.

Nem akar rendesen összeállni a dolog, és ezt hallani is lehet, amikor a versenyek során kommunikál a mérnökével. Nincs meg a kémia – teljesen nulla. Olyan, mintha másik bolygón lennének, és nem megfelelő a párbeszéd, de egyébként ugyanez igaz Leclerc-re és az ő mérnökére is.

– mondta a Sky Sports szakértője.

A címvédő is bakizott

De nem csak Hamilton járt pórul. A hazai közönség kedvencének, Max Verstappennek sem alakult simán a péntek. A négyszeres világbajnok a szabadedzés végén, már a kockás zászló után próbált meg egy tesztrajtot, ám az 1-es kanyarban elfékezte magát, és egyenesen a kavicságyban kötött ki. Bár a manőver már az edzés után történt, aligha volt jó előjel a hétvége szempontjából.