,,Haszontalan vagyok” – Lewis Hamilton nehezen illeszkedik be a Ferrarihoz

Lewis Hamilton számára kifejezetten nehézre sikerült a Ferrarihoz való átigazolás, és az első idény eddig messze elmarad a várakozásoktól. A brit Forma–1-es pilóta 14 futam után még mindig dobogó nélkül áll, csupán a hatodik helyet foglalja el a világbajnoki összetettben. A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur elismerte, hogy alábecsülték a váltás nehézségeit – írja a Sky Sports.

Hamilton önkritikusan nyilatkozott – Fotó: NurPhoto via AFP

Lewis és én, közösen, valószínűleg alábecsültük a környezetváltás jelentőségét… És ostobán azt vártuk, hogy minden azonnal a kezében lesz

– fogalmazott.

Hamilton a Mercedesszel töltött 12 év után váltott, előtte pedig a McLaren–Mercedes színeiben versenyzett, így közel két évtizedet töltött ugyanabban a közegben. A Ferrarihoz igazolva új kultúrával, más munkamódszerekkel és teljesen eltérő környezettel találta szemben magát. Vasseur szerint éppen ez az oka annak, hogy sokkal nehezebb számára az átállás, mint például Carlos Sainznak, aki rövid idő alatt több istállót is megjárt, és hozzászokott az új helyzetekhez.

Hamilton önkritikusan nyilatkozott a gyenge teljesítményről. A Magyar Nagydíj időmérője után, ahol csak a 12. helyre kvalifikált, míg csapattársa, Charles Leclerc pole pozíciót szerzett, úgy érezte, kilátástalan a helyzete.

Haszontalan vagyok, a Ferrari inkább cseréljen pilótát

– mondta akkor keserűen.

A szezon első felében akadtak pozitív pillanatok is, például a kínai sprintversenyen szerzett pole és győzelem, de összességében az SF-25-tel való ismerkedés komoly kihívásnak bizonyult. Hamilton Belgiumban arról beszélt, hogy dokumentumokat nyújtott be a Ferrari vezetőinek, és folyamatos megbeszéléseket tartanak annak érdekében, hogy 2026-ban eredményesebb lehessen az együttműködés.

A nyári szünet után a Holland Nagydíjjal folytatódik a szezon, ám a Ferrari és az F1 pilóta előtt még komoly munka áll, hogy visszataláljanak a dobogóhoz vezető útra.