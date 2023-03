Így zenél a városligeti okospad, kipróbáltuk

Különleges attrakcióval, egy zenélő okospaddal gazdagodott a Városligeti Promenád, a Múzeum Mélygarázs és Promenád B felüljárójával szembeni területen. Az okospad Fryderyk Chopin és Liszt Ferenc műveit játssza le a neves magyar zongoraművész, Farkas Gábor előadásában, de tölti az okoseszközöket, méri a hőmérsékletet, az UV-szintet, a levegőminőséget, a páratartalmat és a légnyomást is. Kipróbáltuk, tényleg okos!

Internetezhetünk is, miközben zenét hallgatunk

A pad 4G alapú, ingyenes wifi hozzáférést is biztosít 20 méteres körzetben és töltőállomásként is funkcionál, a fenntarthatóság jegyében napelemek használatával. A padon nyolcan férnek el, így egy egész társaság leülhet egyszerre komolyzenét hallgatni. A zene elindításához egy érintőképernyőn kiválaszthatod a lejátszani kívánt zenét, majd kényelembe helyezkedhetsz a padon és élvezheted a csodálatos zeneműveket. Az ott eltöltött idő alatt pedig azon sem kell aggódnod, ha épp lemerül a telefonod, hiszen a pad rendelkezik vezetéknélküli töltőállomással és USB porttal is.

Íme a videó az újításról: