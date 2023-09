Egy városligeti villa titkai: bejutott a Metropol, csoda, amit találtunk! - galéria, videó

Elképesztő kincsekre bukkanhat az, aki felkeresi a Városligeti fasorban álló gyönyörű szecessziós palotát. A Liget Budapest Projekt program keretében ugyanis megnyílt Budapest legnagyobb Zsolnay-kiállítása. Az elképesztő szépségű villát Kőrössy Albert a saját családjának tervezte 1899-ben. A ResoArt villa egyik különlegessége a Róth Miksa tervei alapján készült hatalmas üvegablak, mely javarészt eredeti állapotban vészelte át az elmúlt század viszontagságait. Az ablak által megvilágított rendkívüli lépcsőkorlát Hochmann József lakatosmester munkáját dicséri. Ezen a helyszínen állva az ember úgy érezheti magát, mint aki egy mesébe csöppent.

A villa egyik különlegessége a Róth Miksa tervei alapján készült hatalmas üvegablak Fotó: Metropol

A villával nagyon régóta szemezünk, kicsit irigyeltük is ezt a családot, amelyik ilyen elképesztő szépségű, régi épületben lakhat

– mesélte lapunknak Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa, aki elárulta, később kiderült, ez nem is egy családi villa.

„Kiderült, hogy a tulajdonosnak ezzel a villával sokkal nagyobb, közösséget szolgáló tervei vannak.”

Szabó András célja nem kevesebb volt, mint hogy eredeti szépségében helyreállítsák a villát, és benne megmutathassa a számára fontos kincseket a közönségnek

– magyarázta örömmel a miniszteri biztos, aki hozzátette: boldog, hogy partnerei lehetnek a gyűjtemény tulajdonosának, a múzeum alapítójának.

A magántulajdonban álló, egyedi szépségű épület bemutatkozó tárlatán egy különleges, a szélesebb nyilvánosság számára eddig nem ismert Zsolnay-gyűjtemény legszebb darabjaival találkozhatnak az ide látogatók.

Ez az alkotás a gyűjtő kedvenc darabja – Fotó: Metropol

„A 10 évvel ezelőtt indult Liget projekt célja egy Európában egyedülálló komplexitású kulturális negyed kialakítása, amely a park másfél évszázados hagyományaira építve, a Liget törtélelmi intézményeinek megújításával és új létesítmények létrehozásával valósul meg, egy, a Millennium óta nem látott fejlesztési programnak köszönhetően. Az új kulturális városnegyed sikerességét és vonzerejét már az is mutatja, hogy immár egy jelentős magángyűjtemény is itt, a megújuló Városliget közvetlen közelében mutatkozik be a nagyközönség számára” – ismertette a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

A Zsolnayaknak hála 150 éve egy olyan márka született, amely ma is világhírű.

A gyűjteményem ötvenéves gyűjtői munka gyümölcse. Körülbelül ezer darabból áll, melyből itt ötszázzal ismerkedhet meg a közönség

– mondta Szabó András.

Ez a Zsolnay porcelántál a gyűjtemény első darabja – Fotó: Metropol

A gyűjtő kiemelte, hogy a Zsolnay porcelán olyan hungarikum, amely 150 év alatt képes volt mindvégig a világpiacon maradni. Szabó András a Metropol kérésére néhány különleges darabot is megmutatott.

Galériánk az alábbi képre kattintva nyílik meg: