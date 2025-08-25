Gulyás Gergely: Ukrajnának semmi köze ahhoz, hogy kitől vásárolunk energiát

A szokásostól eltérően ma, délután fél 4-től tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Kormányinfóról lapunk élő szöveges tudósításban számol be.
Szeptember elsején indul az Otthon start program 3 százalékos hitelprogram, ami az első lakás megvásárlásában tud nyújtani segítséget – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta azt is, mit jelent ez a gyakorlatban: törlesztőrészletek tekintetében 10 millió forintonként 30 ezer forinttal kell majd kevesebbet fizetni. Mint mondta, a bankok közötti verseny nagy lesz, így akár kedvezőbb feltételeket is kínálhatnak.
Azonban az ingatlanfejlesztők részéről is jelentős érdeklődés van. Csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat idén, ezek nagy része a programba esik.
A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, még ma este fog megjelenni egy a kormányrendeletet, amivel a csok- és az Otthon Start program összevonása törvényilag is megtörténik. Átjárás is lesz a csok, a falusi csok és az Otthon start között. A miniszter szerint ez mérsékelni fogja az árakat. Érdemi ingatlanárváltozás az elmúlt hónapban nem történt. Mindenkit biztatnak arra, hogy éljenek a lehetőséggel.
Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a kormány döntött az árréstop meghosszabításáról 2025 november 30-áig. Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek. Hozzátette: ezek az intézkedések érdemi segítséget jelentenek a családoknak.
A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támogatással. Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre. Gulyás Gergely megjegyezte azt is, várják, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben. A miniszter leszögezte,
Ukrajnának akkor sem lenne köze, hogy ki kitől vásárol energiát, ha az EU tagja lenne. Azt várják, hogy mindenki, így Ukrajna és Brüsszel is tartsa be a szavát.
Ezután Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette az eddig történt kormányzati fejlesztéseket, mint mondta, a múlt héten csaknem 2 milliárd forintért valósultak meg beruházások. Kitért a Demján Sándor Programra is: eddig több mint 1300 vállalkozás kapott döntést 105,5 milliárd forint értékben. Több mint 900 vállalkozást már ki is fizettek (78 milliárd forint). Honlaptámogatásra 12 900 jelentkező van a 9 milliárd forintra. Az értékelés folyamatos, 5641-en kaptak pozitív döntést, bő 3000 vállalkozás már fel is használta a pénzét.
Egy újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető elmondta, kiváló miniszternek tartotta Varga Juditot. Szerinte ennek a kérdésnek nincs aktualitása, ugyanis Varga Juditnak nincs ilyen szándéka. Emlékeztetett: a volt miniszter elmondta, hogy amíg Magyar Péter nevű képződmények mozognak a politikában, addig ő nem fog szerepelni. Egy másik kérdés Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozójáról szólt.
Mindenki azt találgatja, hogy lesz-e béke. A miniszter szerint önmagában az, hogy a párbeszéd megindult Oroszországgal, jó hír. A végén azonban az eredmény minősít szerinte. Mérsékelt optimizmusra ad okot a találkozó. Szerinte még nem látni, hogy milyen feltételekkel jöhetne létre megállapodás, és még orosz–ukrán találkozó sem volt.
Szintén újságírói kérdésre válaszolva megjegyezte, a magyarországi gáztározók állása jelenleg 64 százalékos, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő. Ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lenne elegendő, tehát jól.
Szóba került azt is, hogy a Pedagógusok Szakszervezete szerint 16 ezer pedagógus hiányzik. Gulyás Gergely rámutatott: kiadtak egy tavalyi közleményt anélkül, hogy utánanéztek volna a változásoknak. Mint mondta, a növekvő fizetések miatt most a hivatalokból is sokan visszamennének tanárnak, a bölcsészkarok jelentkezéseinél is látszanak a pozitív folyamatok.
A kormány még az augusztus 20-i nemzeti ünnep után, csütörtökön ülésezett legutóbb. „A nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka” – írta Orbán Viktor a Facebookon.
A Harcosok Klubjában írt bejegyzésében a kormányfő felhívta a figyelmet arra: árrésstop meghosszabbították, harcolnak az indokolatlan áremelések ellen. „Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel” – fogalmazott. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán tudatta azt is, hogy a kormányülés fókuszában az iparvédelem és a munkahelyvédelem volt.
