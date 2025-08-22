Most kaptuk: nagy bejelentés történt az árrésstoppal kapcsolatban

A miniszterelnök a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbítják az árrésstopot. Eredetileg augusztus utolsó napján szűnt volna meg az intézkedés, de a kormány úgy döntött, hogy ezzel a bevált módszerrel kell tovább harcolni az indokolatlan áremelések ellen.

Az árrésstop több ezer termék árát csökkentette jelentősen. A kormány úgy döntött, hogy augusztus után is fenntartják az intézkedést Fotó: wavebreakmedia/Shutterstock

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése,

árrésstop meghosszabbítva.

Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

– írta a kormányfő.

Még márciusban jelentette be Orbán Viktor, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. A miniszterelnök elmondta, hogy az elmúlt időszakban a vaj és a tejföl esetében az árrés 80 százalék, a tojás esetében pedig több mint 40 százalék volt.

A Világgazdaság emlékeztet, hogy később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent. De a kormány a biztosítók, a telekommunikációs cégek, bankok és a gyógyszergyártók esetében is egyezséget kötött a drágulások megfékezése érdekében.

A hétfői Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő biztosan további részletekről számolnak majd be. A gazdasági szakértők véleménye azonban világos: feltehetően december 30-ig biztosan velünk maradhat az árrésstop.