Most kaptuk: nagy bejelentés történt az árrésstoppal kapcsolatban

A csütörtöki kormányülésen megszületett a döntés. Az árrésstop augusztus után is velünk marad.
A miniszterelnök a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbítják az árrésstopot. Eredetileg augusztus utolsó napján szűnt volna meg az intézkedés, de a kormány úgy döntött, hogy ezzel a bevált módszerrel kell tovább harcolni az indokolatlan áremelések ellen.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése,
árrésstop meghosszabbítva.
Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel
– írta a kormányfő.
Még márciusban jelentette be Orbán Viktor, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. A miniszterelnök elmondta, hogy az elmúlt időszakban a vaj és a tejföl esetében az árrés 80 százalék, a tojás esetében pedig több mint 40 százalék volt.
A Világgazdaság emlékeztet, hogy később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent. De a kormány a biztosítók, a telekommunikációs cégek, bankok és a gyógyszergyártók esetében is egyezséget kötött a drágulások megfékezése érdekében.
A hétfői Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő biztosan további részletekről számolnak majd be. A gazdasági szakértők véleménye azonban világos: feltehetően december 30-ig biztosan velünk maradhat az árrésstop.
