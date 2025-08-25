Drogtesztre fel! Kozma Lajos ultimátumot adott a józsefvárosi jelölteknek

Nem lehet drogpárti vagy drogokkal élő személy az, aki a józsefvárosiak képviseletét szeretné ellátni - berobbantotta az időközi választási kampányt a Fidesz egyetlen józsefvárosi jelöltje. Kozma Lajos 24 órát adott a riválisainak arra, hogy drogtesztnek vessék alá magukat. Saját példával nyomatékosít a politikus: ő már elvégezte a vizsgálatot és az eredményt nyilvánosságra fogja hozni.
Kozma Lajos nyílt felhívásban szólította meg a 9. választókerület jelöltjeit: mindenki menjen el a Corvin plázában található egészségügyi központba, és végeztesse el a teljes körű, 12 paraméteres drogtesztet.
A teszt ára sem lehet kifogás, a fidesz jelöltje hajlandó a riválisai költségét is állni, ha valakinek az akadályt jelent.
A józsefvárosiak tisztánlátása érdekében én ezt a tesztet elvégeztetem. Aki anyagi okokra hivatkozva akarna kibújni, annak is segítek: megtérítem a vizsgálat díját
– fogalmazott a politikus.
A jelöltek:
Kozma Lajos szerint a kerület legnagyobb problémája a drog és a drogosok jelenléte. Éppen ezért csak olyan jelöltek képviselhetik hitelesen Józsefvárost, akik tiszta életet élnek, és nem támogatják a szerhasználatot.
Kozma Lajos a Metropol kérdésére hangsúlyozta: a kezdeményezés nem a riválisok lejáratásáról szól.
Én nem vádaskodom, csupán azt szeretném, ha a józsefvárosiak látnák: akire leadják a voksukat, valóban tiszta közéletet képvisel. Ez a megtisztulási folyamat része. Nem az ellenségeskedésről, hanem a tisztánlátásról van szó.
A politikus hozzátette: saját tesztjének eredményét 24 órán belül nyilvánosságra hozza.
