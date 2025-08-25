RETRO RÁDIÓ

Drogtesztre fel! Kozma Lajos ultimátumot adott a józsefvárosi jelölteknek

Nem lehet drogpárti vagy drogokkal élő személy az, aki a józsefvárosiak képviseletét szeretné ellátni - berobbantotta az időközi választási kampányt a Fidesz egyetlen józsefvárosi jelöltje. Kozma Lajos 24 órát adott a riválisainak arra, hogy drogtesztnek vessék alá magukat. Saját példával nyomatékosít a politikus: ő már elvégezte a vizsgálatot és az eredményt nyilvánosságra fogja hozni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.25. 16:31
Kozma Lajos vizsgálat drogteszt drogpárti Fidesz

Kozma Lajos  nyílt felhívásban szólította meg a 9. választókerület jelöltjeit: mindenki menjen el a Corvin plázában található egészségügyi központba, és végeztesse el a teljes körű, 12 paraméteres drogtesztet. 

Kozma Lajos
Kozma Lajos a fidesz egyetlen jelöltje a szeptember 21-ei józsefvárosi időközi választásokon 

A teszt ára sem lehet kifogás, a fidesz jelöltje hajlandó a riválisai költségét is állni, ha valakinek az akadályt jelent.

A józsefvárosiak tisztánlátása érdekében én ezt a tesztet elvégeztetem. Aki anyagi okokra hivatkozva akarna kibújni, annak is segítek: megtérítem a vizsgálat díját

– fogalmazott a politikus.

A jelöltek:

  • Simon György független jelölt 
  • Oláh József független jelölt 
  • Dr. Balázs András Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
  • Kozma Lajos Fidesz - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt

Kozma Lajos szerint a kerület legnagyobb problémája a drog és a drogosok jelenléte. Éppen ezért csak olyan jelöltek képviselhetik hitelesen Józsefvárost, akik tiszta életet élnek, és nem támogatják a szerhasználatot.

Kozma Lajos a Metropol kérdésére  hangsúlyozta: a kezdeményezés nem a riválisok lejáratásáról szól. 

Én nem vádaskodom, csupán azt szeretném, ha a józsefvárosiak látnák: akire leadják a voksukat, valóban tiszta közéletet képvisel. Ez a megtisztulási folyamat része. Nem az ellenségeskedésről, hanem a tisztánlátásról van szó.

A politikus hozzátette: saját tesztjének eredményét 24 órán belül nyilvánosságra hozza.

a20210409_drog_Józsefváros_BA_Hírnyolc_3
Józsefváros utcáin mindennapos látvány az eldobott tű Fotó: Baranyai Attila

 

Kozma Lajos  nem vádaskodik, de az köztudott, hogy az  elmúlt években több józsefvárosi politikust is érintettek botrányok

 

  • Ali Abd El Rahim, a DK korábbi helyi elnöke, tavaly decemberben egy belvárosi társasházban randalírozott. Vérvizsgálata THC-t, a marihuána hatóanyagát mutatta ki.
  • Horváth Alexander, független, korábban DK-s önkormányzati képviselő, Pikó András szövetségese, egy drogozásgyanús videó után volt kénytelen lemondani.
  • Balázs András, a Kutyapárt jelöltje, Pikóék oldalán, egy marihuánafüstös rendezvényen mutatkozott be a Kálvária téren.
  • Jámbor András, országgyűlési képviselő, a Parlamentben maga mondta ki, hogy ismeri a józsefvárosi dílerek címlistáját, a drogtörvény szigorítását viszont nem támogatta.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu