Drogtesztre fel! Kozma Lajos ultimátumot adott a józsefvárosi jelölteknek

Kozma Lajos nyílt felhívásban szólította meg a 9. választókerület jelöltjeit: mindenki menjen el a Corvin plázában található egészségügyi központba, és végeztesse el a teljes körű, 12 paraméteres drogtesztet.

Kozma Lajos a fidesz egyetlen jelöltje a szeptember 21-ei józsefvárosi időközi választásokon

A teszt ára sem lehet kifogás, a fidesz jelöltje hajlandó a riválisai költségét is állni, ha valakinek az akadályt jelent.

A józsefvárosiak tisztánlátása érdekében én ezt a tesztet elvégeztetem. Aki anyagi okokra hivatkozva akarna kibújni, annak is segítek: megtérítem a vizsgálat díját

– fogalmazott a politikus.

A jelöltek: Simon György független jelölt

független jelölt Oláh József független jelölt

független jelölt Dr. Balázs András Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Magyar Kétfarkú Kutya Párt Kozma Lajos Fidesz - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt

Kozma Lajos szerint a kerület legnagyobb problémája a drog és a drogosok jelenléte. Éppen ezért csak olyan jelöltek képviselhetik hitelesen Józsefvárost, akik tiszta életet élnek, és nem támogatják a szerhasználatot.

Kozma Lajos a Metropol kérdésére hangsúlyozta: a kezdeményezés nem a riválisok lejáratásáról szól.

Én nem vádaskodom, csupán azt szeretném, ha a józsefvárosiak látnák: akire leadják a voksukat, valóban tiszta közéletet képvisel. Ez a megtisztulási folyamat része. Nem az ellenségeskedésről, hanem a tisztánlátásról van szó.

A politikus hozzátette: saját tesztjének eredményét 24 órán belül nyilvánosságra hozza.

Józsefváros utcáin mindennapos látvány az eldobott tű Fotó: Baranyai Attila

Kozma Lajos nem vádaskodik, de az köztudott, hogy az elmúlt években több józsefvárosi politikust is érintettek botrányok