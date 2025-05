Józsefvárosban már Pikó lakása közelében is kristályt árulnak - a drog terjedése és a polgármester passzivitása egyre nagyobb

Józsefvárosban a droghelyzete már nemcsak aggasztó, hanem teljesen elszabadult – állítják a helyiek. A „kristály” néven ismert, különösen veszélyes dizájnerdrogot már Pikó András polgármester lakása közelében is árulják, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

Józsefvárosban Pikó lakása előtt kapták el a dílert Fotó:BRFK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán számolt be a megdöbbentő esetről, amikor a Vajda Péter utcában kapcsoltak le egy dílerpárost. A dílerek épp ott szolgáltak ki négy vevőt, amikor rajtuk ütöttek. Az autóból több mint 260 gramm droggyanús anyag, 282 ezer forint készpénz, fogyasztásra utaló eszközök és mobiltelefonok kerültek elő. A szállítmány feketepiaci értéke meghaladta a 2,5 millió forintot.

A kerületben élők szerint a helyzet folyamatosan romlik, amióta Pikó András vezeti Józsefvárost. Megszűnt a polgárőrség, lazultak a közbiztonsági szabályok, és a lakók tiltakozása ellenére újra akarják nyitni a hírhedt KÉK Pont nevű tűosztó szervezetet is.

Mint arról a Metropol többször beszámolt, a nyolcadik kerület az egyik leginkább érintett az illegális szerek terjesztése és fogyasztása terén.

A Fidesz budapesti elnöke és fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal, Ferencz Orsolya országgyűlési képviselővel, és kerületi képviselőkkel járta be a legkiszolgáltatottabb területet pár hete. A terepszemlére a Metropol stábja is elkísérte őket.

Akkor helyiek elmondták: a Kálvária tér körülbelül két éve a kerület egyik legproblémásabb pontja. A lakók szerint az esti órákban szinte teljesen kisajátítják a teret a dílerek és a fogyasztók. A bejárás az Oltalom Egyesület épülete mellett vezetett el. Ferencz Orsolya, aki korábban kerületi képviselő is volt, elmagyarázta: az utcai jelenlét és a drogok összeköthetők. Innen a Magdolna utcába mentünk, ahol egykor a tűcsere program működött. A hely bezárt, de most újra akarja indítani a kerület balos vezetése.

Azóta is egyre több a panasz a kerületi drogproblémára. Beszámoltunk már arról is, hogy beslisszolnak bérházakba, ott használják a kristályt és lövik magukat, de vécének is használják a lépcsőházakat, a játszóterekre is beköltöztek és drogos kamaszok tartják rettegésben a helyi időseket. Az emberek egyre dühösebbek: a Corvin köz környékén dolgozók attól tartanak, hogy a droghasználók rájuk támadnak. A boltosok szerint lopnak, kötekednek, az ajtók elé telepednek, és zaklatják az eladókat. Egy alkalmazott arról panaszkodott, hogy sokszor beállva mennek be a boltba, levernek mindent, látszik, hogy nem tudják irányítani a kézmozgásukat sem. E mellett lopnak is és kötekednek is.