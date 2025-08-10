„Sárba tiporták a nevemet” – Kiakadt Brian, a Titan katasztrófa áldozatának magyar fia

Az egész világot megrázta a Titan két évvel ezelőtti katasztrófája. Ismeretes, 2023. június 18-án az OceanGate mélytengeri búvárhajója éppen a Titanic roncsaihoz tartott milliomos utasaival az Atlanti-óceánon, amikor Kanada közelében, Új-Fundland partjainál elvesztették a kapcsolatot a külvilággal. Bár ezután az egész világ a fedélzeten utazók életéért imádkozott, napokkal később megérkezett a lesújtó hír: a Titan szétrobbant, a rajta utazó 4 utas és az expedíciót vezető Stocton Rush életét vesztette.

A Titan, a Titanic felé tartva roppant össze (Fotó: Handout)

A Titan katasztrófája után azonban nem csak a történtek miatti gyász, hanem az egyik áldozat, a milliárdos üzletember, Hamish Harding mostohafiának a viselkedése is sokkolta a világot. A magyar származású zenei producer, Brian Szász ugyanis naponta borzolta a kedélyeket nyilatkozataival és hírhedté vált bejegyzéseivel: miközben az egész világ mostohaapja életéért imádkozott, a férfi a Blink-182 együttes koncertjeiről posztolt vidám fotókat, majd nem sokkal később egy OnlyFans-modellel flörtölgetett a neten.

A Titanic roncsát akarták megnézni a felfedezők (Fotó: Northfoto)

Nem rázta meg a Titan katasztrófája

Az aranyifjúnak kikiáltott Szászból hamarosan közellenség lett, a frissen szerzett közutálaton pedig nem segített az sem, hogy míg nevelőapja földi maradványait a felszínre hozták, a milliomoscsemete magát sajnáltatva posztolgatott San Diegóból.

Nem csoda, hogy a férfi viselkedése mélyen megbotránkoztatta a világot, olyannyira, hogy a közösségi oldalait valósággal elárasztották a gyűlölködő üzenetek, kommentek és az őt elítélő cikkek. Valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy Szász egy időre szinte teljesen elnémult a közösségi oldalakon, több profilját meg is szüntette. Egészen idáig. A korábbi aranyifjú ugyanis az elmúlt időszakban visszatért a közösségi életbe, méghozzá igencsak meglepő fordulattal: egy hátrányos helyzetű és szörnyű traumákat megélt emberek rehabilitációjával foglalkozó közösségi oldalon.

Igen, én vagyok az a Brian Szász, a mostohaapám Hamish Harding volt, akit elvesztettünk a Titan tengeralattjáró katasztrófájában

– írta kommentjében a férfi. Mint közölte, pontosan tudja, hogy a katasztrófa után meghurcolták, a neve szinte szitokszónak számított.

Azóta többször is sárba tiporták a nevemet. De higgyen mindenki, amit akar, én megéltem a gyászt

– szögezte le a zenei producer. Hozzáfűzte: azért van itt, hogy olyan emberekkel beszéljen, akik olyan borzalmas időszakon mentek át, mint ő és a családja.

Nem azért vagyok itt, hogy magyarázkodjak. Hanem azért, hogy kapcsolatba lépjek olyan emberekkel, akik azután is állva maradtak, miután elemésztette őket egyszer a tűz. Ha valódi beszédről, fejlődésről, zenéről és nem rossz energiákról van szó, akkor jól kijövünk majd egymással

– írta rejtélyesen a férfi.