A Titan tragédiája közben meghalt milliárdos özvegye nem kap semmit a mérhetetlen örökségből

2023. június 18-án a fél világ gyászba borult, miután a nemzetközi kereső- és mentőcsapatok bejelentették, hogy megtalálták a Titan tengeralattjáró roncsait, ami az óceán mélyén balesetet szenvedett és szétroppant. A tragédia során a járművet vezető kalandor és a szervező cég feje Stockton Rush, és az összes utas életét veszítette, köztük egy pakisztáni származású milliárdos üzletember is Shahzada Dawood is, aki a fiával a 19 éves Sulemannal ült a lélekvesztőben.

A Titan minden utasa meghalt az óceán mélyén /Fotó: OCEAN GATE

Most kiderült, hogy a gyászoló feleség és édesanya Christine - aki a megmaradt lányával, Alinával él Angliában - alig kap valamit a hatalmas vagyonból, ugyanis a férje nem hagyott végrendeletet. A Mirror számolt be róla, hogy Dawood úr vagyona 258 millió fontot is kitett, ami forintban körülbelül 127 milliárd forintnak felel meg. Na már most az a jogi helyzet állt elő, hogy a brit állampolgárságú Christine ebből a pénzből mindössze 100 ezer fontot kaphat meg, ami kevesebb mint 50 millió forint. Ez amiatt alakulhatott így, mert bár együtt élt a család már évek óta Angliában, és ott is házasodott össze a szerelmespár, de Dawood úr vagyonának nagy része Pakisztáni bankszámlákon van, és pakisztáni cégekhez kapcsolódott. A férfi pedig nem hagyott végrendeletet, és így nem tud hozzáférni a pénzhez az özvegye, aki pakisztáni hagyatéki törvények értelmében nem jogosult a vagyon használatára.

Christine mindössze a család Angliában található luxusvillában élhet tovább a lányával, ameddig a pénzük elegendő lesz a minden kényelmet biztosító otthon fenntartására

- zárta sorait a lap.