Egy évvel a Titan tragédiája után újabb expedíciót szerveznek a Titanic roncsaihoz

Tényleg nem tanulnak a gazdagok? A fél világ felkapta a fejét, amikor 2023. június. 18-án a Titanic roncsaihoz milliárdosokat szállító tengeralattjáró, a Titan összeroppant, és a fedélzetén utazó öt ember az életét veszítette. Ahogy lapunk több cikkben is beszámolt róla, a végzetes kirándulás során hihetetlen összegeket fizettek a milliárdosok, hogy egy luxus tengeralattjáró segítségével megtekinthessék a világ legismertebb hajójának roncsait, ám soha többé nem láthatták a napfényt. Most egy ingatlanbefektető milliárdos, Larry Connor úgy döntött, újabb expedíciót szervez a roncsokhoz, hogy bebizonyítsa, hogy a víz alatti közlekedés „biztonságos”.

Újabb milliárdosok akarják megközelíteni az elsüllyedt Titanic roncsait (fotó: antoniradso/Shutterstock –Képünk illusztráció)

Larry a DailyStarnak árult el részleteket a küldetéséről. Mint elmondta, egy kétfős tengeralattjáróval tervezi a merülést, munkatársával és kollégájával Patrick Lahey-vel. A Patrick által tervezett Triton 4000/2 Abyssal Explorer nevű, 20 millió dolláros tengeralattjáróval vágnak neki az utazásnak. A milliárdosok szerint nem egyszeri merülést terveznek, mivel véleményük szerint a szerkezetük képes lesz rá, hogy számos alkalommal teljesítse a küldetését az óceán mélyén.

Szeretném világszerte megmutatni az embereknek, hogy bár az óceán rendkívül veszélyes hely, csodálatos és élvezetes lehet, ha biztonságosan le tudunk merülni benne. Patrick már több, mint egy évtizede gondolkozik ezen, és tervezget, de eddig nem rendelkeztünk megfelelő alapanyagokkal és technológiával. Öt éve nem tudtuk volna még megépíteni ezt a tengeralattjárót

– számolt be róla Larrry a lapnak. Az ingatlanbefektető elmondta azt is, hogy szerinte a Titan tragédiája nem szükségszerű baleset volt, hanem emberi mulasztás okozhatta, így ezt is be fogják bizonyítani azzal, ha ők sikeresen megközelítik a Titanic roncsait.