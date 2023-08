Egy másik tengeralattjáró is szétrobbant a Titanic közelében

Stockton Rush, a Titanic-expedíciók megálmodója maga is életét veszítette idén júniusban a Titan katasztrófájánál. Rush-é volt az a cég, amely az utazásokat szervezte és ez a vállalat építtette meg a Titan kabinját is egészen forradalminak tűnő, utóbb azonban végzetesnek bizonyult ötletek alapján – állítják most amerikai tengerészeti bloggerek.

A prototípus az első útján szétrobbant (Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT)

Napokon át sütötték a tengeralattjárót

Rush ragaszkodott a titán és a szénszál kombinációjához, pedig ez a két anyag eltérő módon viselkedik nagy mélységekben, hatalmas nyomás alatt. Éppen ezért 2015-ben elkészítette a Titan prototípusát, ami valamivel kisebb volt, mint a későbbi tengeralattjáró, ám minden más részletében megfelelt annak.

Maga a gyártási folyamat is egészen döbbenetes fázisokat rejtett. A merülőkapszula orra és vége titánból készült, ezt a két darabot kötötte össze a szénszál erősítésű kabin. Hogy a két anyag tartósan egyben maradjon, napokon át kemencében „sütötték meg” a kapszulát, azt remélve, hogy a forróság örökre összekovácsolja a két eltérő anyagot.

Rush előtt csak a nehezebb és drágább titánból készítettek tengeralattjárót, ő volt az első, aki szakított a kémia és a fizika alapvetéseivel. Így egy nagyobb és könnyebb vízalatti járművet kapott, amit olcsóbb volt működtetni, ám kevésbé volt strapabíró és gyorsabban rozsdásodott, mint társai.

2700 méterig bírta

Rush egy hét után próbaútra vitte a Titan mását és útnak indította a 3900 méteres mélységbe, a Titanic felé. A modell egészen jól bírta a megpróbáltatásokat, ám 2700 méteren ugyanúgy robbant szét, mint nyolc évvel később nagyobb testvére. Rush kamerán keresztül figyelte az eseményeket, saját szemével láthatta a kudarcot. Akkor több kutató is elmondta neki, hogy hiába tervezteti át a kapszulát, az a két anyag kombinációja miatt mindig életveszélyes marad.

Kódolva volt a katasztrófa

Rush-t azonban nem érdekelték a kritikák, a prototípust ért malőrt pedig nem verte nagy dobra, így a vele együtt meghalt milliárdosoknak fogalma sem volt arról, hogy a katasztrófa kódolva volt a szerkezeti hibák miatt. Az alábbi videó mutatja be a tragédiát.