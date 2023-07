Bevált a szakértők szörnyű jóslata: Időzített bombán ültek a Titan milliárdos turistái

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, a Titan merülőkapszula a Titanic roncsaihoz tartott éppen, fedélzetén öt utasával, amikor elvesztette a kapcsolatot a külvilággal. A haditengerészet csapatai hosszú napokig kutatták a kapszula nyomát, egyik nap még reményt keltő dörömbölő zajokat is észleltek, azonban a forrását nem találták meg, így a fedélzeten utazók halálhírét pár nap múltán be is jelentették. Azóta a kapszula roncsaira is rábukkantak majdnem fél kilométerre a Titanic roncsaitól. A Titan mérnöke szerint a tengeralattjáró 2 ezredmásodperc alatt robbanhatott szét, a fedélzeten utazók pedig már akkor meghaltak, amikor a szárazföldi irányítás elvesztette velük a kapcsolatot.

A Titan egy szempillantás alatt szétrobbant – Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT

A tengeralattjáró fedélzetén öten utaztak: a kapszulát üzemeltető cég, az OceanGate vezérigazgatója, Stockton Rush; a francia haditengerészet veteránja, Paul-Henri Nargeolet; a brit milliárdos, Hamish Harding és a pakisztáni származású üzletember, Shahzada Dawood és fia, az egyetemista Suliman.

Rob McCallum búvárhajó-szakértő maga is Stockton Rush cégével dolgozott a fejlesztés korai szakaszában. A férfi roppant veszélyesnek tartotta a szerkezetet, amit a felettesének is jelzett. Pontosan emiatt, amikor Rush bejelentette, hogy kereskedelmi utakat szeretne indítani a hajóroncshoz, McCallum azonnal felmondott. Elmondása szerint a szörnyű tragédia híre egyáltalán nem lepte meg, ugyanis a Titan egy igazi időzített bomba volt.

A tengeralattjáró körülbelül 2 ezredmásodperc alatt omlott össze. Az emberi agynak 25 ezredmásodperc kell ahhoz, hogy észlelje a halálos fenyegetést. Ezek az emberek nem egyszerűen meghaltak, hanem kevesebb mint egy szempillantás alatt megszűntek létezni

– részletezte a mérnök.

Nem McCallum volt az egyetlen, aki komoly aggodalmát fejezte ki. David Lockridge-et, a társaság akkori főpilótáját és a tengeri műveletek igazgatóját elbocsátották, és beperelték, miután számos súlyos aggályra rámutatott a hajóval kapcsolatban. Lockridge 2018-ban írt egy mérnöki jelentést, amely szerint a hajón további vizsgálatokat kell elvégezni, mivel annak utasai hatalmas veszélybe kerülhetnek, ha extrém mélységbe merülnének a szerkezettel.

A Marine Technology Society, amely „óceánmérnökökből, technológusokból, politikai döntéshozókból és oktatókból álló szakmai csoportként” írja le magát, szintén hangot adott aggodalmának ugyanabban az évben egy Rushnak írt levélben. A társaság nagyon fontosnak tartotta, hogy a vállalat az utasok védelme érdekében tesztelje a prototípust egy szakértő felügyeletében, még az indulás előtt.

Az aggodalmak számával kapcsolatban McCallum a következőket mondta:

Ha valaki biztonsági aggályt vetett fel, ahogyan a főpilóta is tette, nemcsak hogy nem hallgatták meg, hanem el is hallgattatták.

Az egész eseményre reflektálva McCallum úgy véli, hogy a Titanic hajó tragédiája egy fordulópont volt a tengerészet történelmében, viszont a közelmúltbeli Titannal történt tragédia megmutatta, hogy a technológiai fejlődés ellenére még mindig a természet irányít.