Jobb a békesség: ennek a csillagjegynek érdemes kerülnie a vitákat
Szerdán minden türelemre szüksége lesz ennek a csillagjegynek.
A 2025. december 3-ai napi horoszkóp szerint ennek a csillagjegynek érdemes kerülnie a vitákat, de egy másiknak sem ajánlott belemennie a konfliktusokba. Mutatjuk, hogy kiknek!
Kos
Ma bosszantó lehet, hogy olyan munkákkal kell bíbelődnie, amelyeket már kipipált. Ugyanakkor most megláthat olyan lehetőségeket, amelyeket korábban nem vett észre. Szóval minden csak azon múlik, hogyan áll hozzá. Ezt jobb, ha tudatosítja magában.
Bika
Szerdán több fura emberrel kell megtalálnia a hangot. Ma valahogy nem mindig beszélnek, reagálnak ön számára érthető módon. Ítélkezés és cikizés helyett keresse a közös nevezőt! Ön ebben nagyon jó.
Ikrek
Szerdán több bolygó is segíti, hogy haladjon a munkájával, miközben marad kapacitása az ünnepi készülődésre. Hiába kezdi el időben a napot, olyan sok a dolga, hogy sietnie kell, és kimerül, mire a végére ér a teendőknek. Pihenjen este egy nagyot!
Rák
Jó nap lesz a szerda, ha nem bonyolódik bele olyan vitába, amelyhez nincs közvetlen kapcsolódása. Biztosan egyik vagy mindkét fél szeretné, ha véleményt nyilvánítana, de most jobban jár, ha semleges marad. Megvett már minden Mikulás-meglepetést? Ne feledkezzen meg róla!
Oroszlán
Délelőtt alaposan felborítják a terveit. Ettől nyűgössé válhat, és kimondottan elkeserítheti, hogy nem tud tervezni. Mintha elvesztette volna a fonalat. Engedje el! Délutánra már jóra fordulnak a dolgai.
Szűz
Ma a szavak igazi fegyverek lehetnek, bánjon velük óvatosan. Hiába van igaza egy konfliktusban, a kapcsolat értékesebb. Ne áldozzon be egy fontos kapcsolatot azért, hogy bebizonyítsa, nem téved. Ráér később érvényesíteni az igazát.
Mérleg
Lehet, hogy délelőtt ez még nem így tűnik, de délutánra beérnek a dolgai. Ez azt jelenti, hogy minden az elképzelései szerint halad abban a tempóban, ahogy önnek megfelel. Mindez megérdemelten érkezik, hiszen megdolgozott, és még dolgozik is érte.
Skorpió
A sok munka mellett sok hatás is éri. Valaki kérdez valamit, valaki kér öntől valamit, valaki súg valamit, valaki pedig hívja valahova. Szeretne mindenkinek megfelelni, de ez most sem fog sikerülni. Jobb, ha a saját érdekeit és igényeit veszi figyelembe, amikor cselekszik vagy reagál.
Nyilas
A karácsony közelsége önből mindig felfokozott érzelmeket hoz elő – és felfokozott elvárásokat is. Szeretne mindent tökéletesen megcsinálni. De ne a tökéletesre törekedjen, hanem a vidámra, szépre, szeretetteljesre! Ma jó, ha emlékezteti magát erre.
Bak
Ma leginkább akkor fog kiakadni, ha bármit vagy bárkit túl komolyan vesz. Saját érdekében igyekezzen tudatosítani magában, hogy ma sok a bosszantó ember, de önnek nem éri meg bosszankodni. Délután viszont már jönnek a kedvezőbb fejlemények…
Vízöntő
Jó nap lehet, de tennie is kell érte: ki kell maradnia egy veszekedésből. Egy nehéz fényszög hirtelen kirobbanó vita veszélyét szimbolizálja. Ne hagyja, hogy bárki vagy bármi felzaklassa! A karácsonyi zenék segítenek visszatérni az ünnepváró hangulatba.
Halak
Valaki beszól önnek, és ön komolyan megsértődik. Biztosan igaza van. De kérdés, hogy kinek jó ez. Az illető észre sem veszi, hogy belegázolt a lelkébe, ha nem szól neki. Ezért szóljon inkább, magában pedig zárja le az egészet!
