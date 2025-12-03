Hihetetlen: Élve találták meg a halottnak hitt nagymamát a kórház halottasházában
Az 54 éves Olive Martin otthonában, Darlingtonban egy roham után esett össze, és a mentősök a sürgősségi osztály helyett a halottasházba vitték, miután halottnak nyilvánították.
Olive Martin éppen pirítóst készített darlingtoni otthonában, amikor rohamot kapott, és a földre esett. Az 54 éves nőt a Darlingtoni Kórház halottasházába vitték a sürgősségi osztály helyett, miután a mentősök kiérkeztek és halottnak nyilvánították. A személyzet azonban megdöbbent, amikor a nagymamát élve találták meg a halottasházban.
Csodával határos módon élve találták meg a halottnak hitt nagymamát
A Crook Koronerek Bíróságán tartott vizsgálaton elhangzott, hogy azt állapították meg, hogy Olive agykárosodás következtében hunyt el.
Tom Barclay Semple, aki Olive családját képviselte a 2023. október 13-i eset kapcsán, a meghallgatáson elmondta, hogy két órán keresztül egyáltalán nem kapott kezelést.
Azt azonban nem tudni, hogy mennyi ideig volt Olive oxigénhiányos állapotban.
Tudjuk, hogy amikor Olive-t a konyhájában találták, már betette a pirítósokat a kenyérpirítóba. Ez volt az a nap, amikor munkába kellett volna mennie. Ha ekkor kapta a rohamot, ebből ki tudjuk következtetni az időpontot
- tette hozzá Barclay Semple.
James Donnelly, a North East Ambulance Service képviseletében megerősítette, hogy Olive-t a halottasházban is ellenőrizték, hogy vannak-e életjelei. John Gray, a Durham-i Rendőrség képviseletében a halottvizsgálaton elmondta, hogy a halottasházban bizonyíték volt az agyműködésre - számolt be róla a Mirror.
Andrew Hodge, a North East Ambulance Service Paramedicine igazgatója korábban így nyilatkozott az estről:
Amint értesültünk az esetről, azonnal vizsgálatot indítottunk és felvettük a kapcsolatot a beteg családjával. Mélyen sajnáljuk a családjuknak okozott megrázkódtatást. Az eset teljes körű felülvizsgálata folyamatban van, és ezen a ponton nem tudunk további részleteket megosztani. Az érintett kollégákat megfelelően támogatjuk.
