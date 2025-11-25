Koporsóban ébredt a nő, de nem ez volt a legrosszabb

Családtagjai halottnak hitték a súlyos beteg nőt, miután úgy tűnt, hogy leállt a légzése. A nő azonban életben volt és egy koporsóban ébredt fel. Hamvasztásra szállították, s mindenki megdöbbent, amikor kiderült, hogy élve feküdt a koporsóban.

A 65 éves nő egy koporsóban ébredt, miután testvére halottnak hitte Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Koporsóban ébredt a halottnak hitt nő

Hihetetlen és egyben megrázó történet látott napvilágot Thaiföldön. Egy 65 éves asszony, aki több súlyos betegséggel küzdött, és mintegy két éve ágyhoz kötve élt, egyre romló egészségi állapotban. Egyik nap a mellette lévő testvére úgy vélte, a nő légzése teljesen leállt, ezért azt hitte, elhunyt. A családtag, abban a tudatban, hogy szerette meghalt, elindította a helyi szokások szerinti temetési előkészületeket.

A nő testvére felajánlotta elhunyt hozzátartozója szerveit a kórháznak, a testet pedig a buddhista templomban szerette volna elhamvasztani. Így a nőt egy buddhista templomba szállították, ahol a ceremóniához előkészítették a koporsót is.

A döbbenet azonban a templom felé vezető úton következett be: a testvér halk, majd egyre egyértelműbb kopogást hallott a koporsóból. Először nem hitt a fülének, de amikor megérkeztek a templomhoz, kinyitotta a fedelet. Ekkor szembesült a megdöbbentő ténnyel: az asszony nemhogy nem halt meg, hanem élve feküdt a koporsóban.

A családot és a templom személyzetét egyaránt sokkolta az eset, az asszonyt azonnal orvosi ellátásban részesítették. A testvér úgy hitte, hogy leállt a nő légzése, mégsem kért orvosi segítséget a halál beálltának megállapításban, ezért következhetett be a félreértés – írja a People.