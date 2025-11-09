Sokkot kaptak a gyászolók: saját temetésén tért vissza a halálból a férfi

Makhanlal Vaid súlyos agyvérzést szenvedett, és életfenntartó gépekre kapcsolták, hogy stabilizálják állapotát. Amikor állapota tovább romlott, az orvosok lekapcsolták a gépekről, a család pedig úgy hitte, hogy elhunyt. A család már a temetésre készült, amikor a férfi életjeleket mutatott.

Egy férfi újra lélegzi kezdett a temetésén – Fotó: Illusztráció: pexels.com

Halottnak hitték, de visszatért az életbe a saját temetésén

A férfi halálhíre már elterjedt a közösségi médiában, a gyászolók pedig a temetésére készültek. Döbbenetükre azonban mintegy fél órával később Makhanlal ismét életjelet mutatott, újra lélegezni kezdett, ami teljesen meglepte és ámulatba ejtette a családot és a résztvevőket.

Makhanlal Vaid fia az eseményt csodának nevezte, és így írt az interneten:

Imádkozunk apám gyors felépüléséért.

Hasonló, szokatlan jelenség már máskor is előfordult. Korábban egy 88 éves nő szinte élve került volna a koporsóba, amikor hirtelen „felébredt”, miközben a temetkezési dolgozók a testét készítették elő, azt gondolva, hogy a nő már meghalt. Az eset Csehországban, Pilsenben történt. A nő reggel nem reagált, mikor partnere próbálta felébreszteni. Riasztva hívta a sürgősségi szolgálatot, de a helyi hírek szerint a boncoló később halottnak nyilvánította.

A beszámolók eltérnek abban, hogyan vették észre életjeleit: egyesek szerint a koporsóban kinyitotta a szemét, mások szerint a légzése jelezte a temetkezési dolgozóknak.

Azonnal segítséget hívtak, és miután ellenőrizték az állapotát, a nőt gyorsan kórházba szállították. A rendőrség vizsgálatot indított, hogy hogyan történhetett ilyen súlyos hiba, és felmerült, hogy a boncoló nem biztosított megfelelő ellátást, ami majdnem tragédiához vezetett – számolt be róla a Daily Star.