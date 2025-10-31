RETRO RÁDIÓ

„Idegenek jelentek meg apám temetésén – és olyan titkot árultak el, ami mindent megváltoztatott”

Kettős életet élt az édesapa. Bizarr igazság derült ki a temetés kellős közepén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 16:00
titok temetés apa kettős élet

Egy nő a Redditen osztotta meg a történetet, ugyanis három idegen hívatlanul betoppant apja temetési szertartásának közepén. A nő elmondta, hogy az apja 62 évesen hunyt el, és viszonylag átlagos életet élt a feleségével, az ő édesanyjával, akivel tinédzserkoruk óta együtt voltak.

Apja temetésén ismeretlenek jelentek meg
Apja temetésén ismeretlenek jelentek meg – Fotó: Pexels/Pavel Danilyuk – Képünk illusztráció

Apja temetésén szembesült a sokkoló titokkal

Azonban amikor egy nő és két tinédzser fiú váratlanul belépett a templomba, a nő világa teljesen összeomlott. Minden, amit az apjáról addig tudni vélt, semmivé vált.

Azt hiszem, beszélnünk kell. Denise vagyok. Tizenöt évig együtt voltam az apáddal

– mondta az idegen.

Eleinte a poszt írója úgy gondolta, hogy a hívatlan vendég csak hazudik neki, de amikor az asszony előhúzta a bizonyítékokat, fényképeket születésnapokról, karácsonyokról és közös nyaralásokról, többé nem tagadhatta a valóságot.

Azt mondta, apám azt hazudta neki, hogy anyám évekkel ezelőtt meghalt. Közel húsz éven át kettős életet élt: az úgynevezett »üzleti utak« valójában a vele töltött hétvégéket jelentették. Anyám arca teljesen eltorzult, amikor elmondtam neki. Épp most ünnepelték a 40. házassági évfordulójukat

– írta a nő.

Egyikük sem tudott a másik létezéséről egészen a férfi haláláig. Miközben mindannyian próbálják feldolgozni annak a férfinak az elvesztését, akit ismerni hittek, szembe kell nézniük azzal is, amit hátrahagyott.

Rájöttünk, hogy ő valójában nem az volt, akinek hittük. Folyton azon gondolkodom, hány születésnapot és ünnepet töltött azzal, hogy egyik családtól a másikhoz rohant, és azt mondta, a forgalom miatt késett

– tette hozzá a posztoló.

A bejegyzés alatti hozzászólók teljesen ledöbbentek a történeten, amibe a nő akaratán kívül keveredett. Sokan részvétüket fejezték ki, amiért nemcsak az édesapját, hanem azt az illúziót is elvesztette, amit az apja felépített – írja a Mirror.

Kettős élet, kettős gyász. Egyszerre gyászolod azt az embert, aki felnevelt, és az illúziót, amit róla hittél. Ez a legrosszabb veszteség, amikor még az emlékeid is hazugságnak tűnnek

– írta az egyik kommentelő.

 

Top hírek

