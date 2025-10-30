Kiakadt a menyasszony az anyjára: megdöbbentő ruhát választott a nagy napra

Teljesen kiakadt a menyasszony, amikor rádöbbent, hogy édesanyja milyen ruhát fog viselni a közelgő esküvőjén. A dilemmát a Reddit Szégyenletes esküvő című fórumán osztotta meg, elmagyarázva, hogy bár édesanyja támogatta az esküvőjét, a ruhaválasztása igencsak felháborítja, mivel olyan öltözékben akar megjelenni, amiben temetésekre jár.

Kiakadt a menyasszony édesanyja ruhaválasztásán (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

„Többször is elmondtam neki: nagyon nem szeretném, ha azt a ruhát viselné, de folyamatosan felhozza, hogy azt akarja felvenni” – idézi a menyasszony panaszát a People.

Az ara eltökélt szándéka, hogy lebeszéli édesanyját erről a szerinte borzalmas ötletről. Még azzal is próbálkozott, hogy új ruhát vesz neki, de az anyukája ragaszkodik az eredeti tervéhez. A házasság előtt álló nő szerint édesanyja hatalmas kontrasztban lenne a jövendőbeli anyósával, hiszen a vőlegénye anyukája egy gyönyörű ruhát fog felvenni, nem úgy, mint a saját édesanyja, aki egy temetésre szánt darabban kíván megjelenni a nagy napon.

A bejegyzésre reagálva néhány Reddit-felhasználó megpróbálta megnyugtatni a menyasszonyt, hogy ez nem olyan nagy dolog, és hagynia kellene, hogy az édesanyja abban jelenjen meg a nagy eseményen, amiben a legkényelmesebben és a legmagabiztosabban érzi magát.

Ha számára ez csak egy ruha, amiben gyönyörűnek érzi magát, és nincsenek negatív érzései vele kapcsolatban, akkor tovább kell lépned

– javasolta egy hozzászóló.

Más azt írta, neki is van olyan ruhája, ami olyan szép, hogy temetésen és esküvőn is viselte már, és nincs ezzel semmi baj. Erre a hozzászólásra válaszként viszont azt írták, hogy ha már azt a bizonyos darabot temetési ruhaként ismerik, akkor nem fest jól benne az ember egy esküvőn.

Akadtak olyanok is, akik teljesen egyetértettek a menyasszony álláspontjával, hogy az anyukának valami mást kellene felvennie a lánya esküvőjére. Azt javasolták a menyasszonynak, hogy mondja meg neki, azt akarja, hogy ragyogjon a nagy napján, hiszen ő a menyasszony édesanyja.