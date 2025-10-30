RETRO RÁDIÓ

Kiakadt a menyasszony az anyjára: megdöbbentő ruhát választott a nagy napra

Abban a ruhában akar a nő esküvőre menni, amiben temetésekre jár. Nem csoda, hogy kiakadt a menyasszony.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 15:45
Módosítva: 2025.10.30. 16:34
esküvő ruha menyasszony édesanya

Teljesen kiakadt a menyasszony, amikor rádöbbent, hogy édesanyja milyen ruhát fog viselni a közelgő esküvőjén. A dilemmát a Reddit Szégyenletes esküvő című fórumán osztotta meg, elmagyarázva, hogy bár édesanyja támogatta az esküvőjét, a ruhaválasztása igencsak felháborítja, mivel olyan öltözékben akar megjelenni, amiben temetésekre jár.

kiakadt a menyasszony
Kiakadt a menyasszony édesanyja ruhaválasztásán (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Kiakadt a menyasszony édesanyja ruhaválasztásán

„Többször is elmondtam neki: nagyon nem szeretném, ha azt a ruhát viselné, de folyamatosan felhozza, hogy azt akarja felvenni” – idézi a menyasszony panaszát a People.

Az ara eltökélt szándéka, hogy lebeszéli édesanyját erről a szerinte borzalmas ötletről. Még azzal is próbálkozott, hogy új ruhát vesz neki, de az anyukája ragaszkodik az eredeti tervéhez. A házasság előtt álló nő szerint édesanyja hatalmas kontrasztban lenne a jövendőbeli anyósával, hiszen a vőlegénye anyukája egy gyönyörű ruhát fog felvenni, nem úgy, mint a saját édesanyja, aki egy temetésre szánt darabban kíván megjelenni a nagy napon.

A bejegyzésre reagálva néhány Reddit-felhasználó megpróbálta megnyugtatni a menyasszonyt, hogy ez nem olyan nagy dolog, és hagynia kellene, hogy az édesanyja abban jelenjen meg a nagy eseményen, amiben a legkényelmesebben és a legmagabiztosabban érzi magát. 

Ha számára ez csak egy ruha, amiben gyönyörűnek érzi magát, és nincsenek negatív érzései vele kapcsolatban, akkor tovább kell lépned

– javasolta egy hozzászóló.

Más azt írta, neki is van olyan ruhája, ami olyan szép, hogy temetésen és esküvőn is viselte már, és nincs ezzel semmi baj. Erre a hozzászólásra válaszként viszont azt írták, hogy ha már azt a bizonyos darabot temetési ruhaként ismerik, akkor nem fest jól benne az ember egy esküvőn. 

Akadtak olyanok is, akik teljesen egyetértettek a menyasszony álláspontjával, hogy az anyukának valami mást kellene felvennie a lánya esküvőjére. Azt javasolták a menyasszonynak, hogy mondja meg neki, azt akarja, hogy ragyogjon a nagy napján, hiszen ő a menyasszony édesanyja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu