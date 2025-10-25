Eljegyezte szerelmét a Megasztár versenyzője: így drukkolt menyasszonya Kökény Lalinak
Kökény Lalinak a testvére, az édesanyja és menyasszonya, Radics Renáta is szorított a Megasztárban.
A Megasztár első élő show-jának egyik biztos továbbjutója lett Kökény Attila fia, Kökény Lali, aki bebizonyította, hogy örökölte az édesapja tehetségét. A fiatal énekes nem egyedül érkezett: édesanyja és testvére mellett a menyasszonya, Radics Renáta is a nézőtéren drukkolt, akit első alkalommal mutatott meg a nyilvánosságnak - írja a Bors.
Megmutatta menyasszonyát a Megasztár fiatal versenyzője
Később a szerelmesek egy közös kép erejéig is összeálltak.
