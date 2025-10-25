RETRO RÁDIÓ

Eljegyezte szerelmét a Megasztár versenyzője: így drukkolt menyasszonya Kökény Lalinak

Kökény Lalinak a testvére, az édesanyja és menyasszonya, Radics Renáta is szorított a Megasztárban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25.
Módosítva: 2025.10.26. 00:31
Kökény Attila Megasztár menyasszony fia

A Megasztár első élő show-jának egyik biztos továbbjutója lett Kökény Attila fia, Kökény Lali, aki bebizonyította, hogy örökölte az édesapja tehetségét. A fiatal énekes nem egyedül érkezett: édesanyja és testvére mellett a menyasszonya, Radics Renáta is a nézőtéren drukkolt, akit első alkalommal mutatott meg a nyilvánosságnak - írja a Bors.

178A0788
Szerelme is a nézőtéren drukkolt Kökény Lalinak a Megasztárban / Fotó: Markovics Gábor

Megmutatta menyasszonyát a Megasztár fiatal versenyzője

Később a szerelmesek egy közös kép erejéig is összeálltak.

178A1147
Kökény Lali és menyasszonya / Fotó: Markovics Gábor

 

 

