Szívrohamot kapott a temetésen a rokon: robbant a botrány a ravatalozóban

Egy család szívszorító és rémisztő élményről számolt be, miután szerettük helyett egy idegen személy holttestét találták a ravatalozóban. A sokk hatására egy rokon szívrohamot kapott a temetésen.

Egy rokon szívrohamot kapott a temetésen, amikor meglátta, ki fekszik a koporsóban (Fotó: Pexels/Pavel Danilyuk – Képünk illusztráció)

Megbocsáthatatlan: más feküdt a koporsóban – szívrohamot kapott a temetésen a rokon

Joey Espinosa hozzátartozói mind összegyűltek a Forest Lawn Covina Hills temető ravatalozójában, hogy végső búcsút vegyenek az elhunyttól. Espinosa nagynénje, Laura Levario elmondta, rögtön észrevette, hogy valami borzalmasan félrement, amikor meglátta a koporsót, amit nem ő választott. Ekkor már sejtette, hogy a koporsóban nem a szeretett rokonuk fekszik.

Észrevettem, hogy a test nem az én unokaöcsémé, és a koporsót, amit választottunk, nem ott volt

– nyilatkozta Laura.

A sokk hatására a nő férje szívrohamot kapott, azonnal kórházba és lélegeztetőgépre került, és csak három nappal később tért magához. Laura elmondta, a történtek után a családját átvitték egy másik terembe, ahol ismét csak egy másik koporsó várt rájuk. A gyászoló nő hozzátette: a személyzetnek több mint egy órába telt, mire elirányították őket a megfelelő terembe, ahol végre elkezdhették a gyászszertartást.

Nem tudták, hol van az unokaöcsém teste!

– jelentette ki Laura Levario.

A Forest Lawn a történtek kapcsán úgy fogalmazott: ütemezési probléma történt, és 200 dollárt ajánlott a gyászoló családnak kártérítésként. Ez azonban alig fedezte a temetés költségeit, amely közel 20 000 dollárra (6,7 millió forint) rúgott. Úgy tudni, az Espinosa család pert indított a Kalifornia állambeli temetkezési vállalat ellen érzelmi megrázkódtatás és gondatlanság miatt – írja a Mirror.

Ahelyett, hogy szerettüket gyászolták volna, a testét keresték. Ha ennyi pénzt költesz egy helyre, mint a Forest Lawn, azt hinnéd, mindent rendesen csinálnak

– nyilatkozta a család ügyvédje.