RETRO RÁDIÓ

Szívrohamot kapott a temetésen a rokon: robbant a botrány a ravatalozóban

Egy ismeretlen személy feküdt a koporsóban a szeretett elhunyt helyén. Egy rokon szívrohamot kapott a temetésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 19:30
szívroham ravatalozó temetés koporsó

Egy család szívszorító és rémisztő élményről számolt be, miután szerettük helyett egy idegen személy holttestét találták a ravatalozóban. A sokk hatására egy rokon szívrohamot kapott a temetésen.

Egy rokon szívrohamot kapott a temetésen, amikor meglátta, ki fekszik a koporsóban
Egy rokon szívrohamot kapott a temetésen, amikor meglátta, ki fekszik a koporsóban (Fotó: Pexels/Pavel Danilyuk – Képünk illusztráció)

Megbocsáthatatlan: más feküdt a koporsóban – szívrohamot kapott a temetésen a rokon

Joey Espinosa hozzátartozói mind összegyűltek a Forest Lawn Covina Hills temető ravatalozójában, hogy végső búcsút vegyenek az elhunyttól. Espinosa nagynénje, Laura Levario elmondta, rögtön észrevette, hogy valami borzalmasan félrement, amikor meglátta a koporsót, amit nem ő választott. Ekkor már sejtette, hogy a koporsóban nem a szeretett rokonuk fekszik. 

Észrevettem, hogy a test nem az én unokaöcsémé, és a koporsót, amit választottunk, nem ott volt

– nyilatkozta Laura.

A sokk hatására a nő férje szívrohamot kapott, azonnal kórházba és lélegeztetőgépre került, és csak három nappal később tért magához. Laura elmondta, a történtek után a családját átvitték egy másik terembe, ahol ismét csak egy másik koporsó várt rájuk. A gyászoló nő hozzátette: a személyzetnek több mint egy órába telt, mire elirányították őket a megfelelő terembe, ahol végre elkezdhették a gyászszertartást.

Nem tudták, hol van az unokaöcsém teste!

– jelentette ki Laura Levario.

A Forest Lawn a történtek kapcsán úgy fogalmazott: ütemezési probléma történt, és 200 dollárt ajánlott a gyászoló családnak kártérítésként. Ez azonban alig fedezte a temetés költségeit, amely közel 20 000 dollárra (6,7 millió forint) rúgott. Úgy tudni, az Espinosa család pert indított a  Kalifornia állambeli temetkezési vállalat ellen érzelmi megrázkódtatás és gondatlanság miatt – írja a Mirror.

Ahelyett, hogy szerettüket gyászolták volna, a testét keresték. Ha ennyi pénzt költesz egy helyre, mint a Forest Lawn, azt hinnéd, mindent rendesen csinálnak

– nyilatkozta a család ügyvédje.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu