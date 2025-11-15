- Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor most megmutatta, mi volt a kulisszák mögött!
- Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor rámutatott arra, mi most a küldetés
- Első Háborúellenes Gyűlés: Vajon ezúttal mit firkálhatott Orbán Viktor?
- Háborúellenes Gyűlés: számtalan híresség fotózkodott Orbán Viktorral
"Felejts el minden háborút!" - Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, a Háborúellenes Gyűlés után
Fontos üzenetet fogalmazott meg a miniszterelnök. Orbán Viktor nem győzi hangsúlyozni a Háborúellenes Gyűlés célját.
November 15-én került megrendezésre Győrben az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. Az eseményen rengeteg haza híresség jelent meg, valamint felszólalt Orbán Viktor is, aki azt hangsúlyozta, szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A miniszterelnök azóta több videóval és fényképpel is jelentkezett a közösségi oldalán, amelyekben a kulisszák mögé is betekintést nyújtott.
Újabb videóval jelentkezett a Háborúellenes Gyűlés után Orbán Viktor
Felejts el minden háborút!
- írta meg a Facebook-oldalán a miniszterelnök, egy videó kíséretében, amelyen az látható, hogy adta elő Curtis és Radics Gigi a "Szeretni valakit valamiért" feldolgozását.
Mutatjuk!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre