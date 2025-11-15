"Felejts el minden háborút!" - Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, a Háborúellenes Gyűlés után

November 15-én került megrendezésre Győrben az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. Az eseményen rengeteg haza híresség jelent meg, valamint felszólalt Orbán Viktor is, aki azt hangsúlyozta, szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A miniszterelnök azóta több videóval és fényképpel is jelentkezett a közösségi oldalán, amelyekben a kulisszák mögé is betekintést nyújtott.

Fotó: MW

Újabb videóval jelentkezett a Háborúellenes Gyűlés után Orbán Viktor

Felejts el minden háborút!

- írta meg a Facebook-oldalán a miniszterelnök, egy videó kíséretében, amelyen az látható, hogy adta elő Curtis és Radics Gigi a "Szeretni valakit valamiért" feldolgozását.

