"Felejts el minden háborút!" - Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, a Háborúellenes Gyűlés után

Fontos üzenetet fogalmazott meg a miniszterelnök. Orbán Viktor nem győzi hangsúlyozni a Háborúellenes Gyűlés célját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 20:56
November 15-én került megrendezésre Győrben az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. Az eseményen rengeteg haza híresség jelent meg, valamint felszólalt Orbán Viktor is, aki azt hangsúlyozta, szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A miniszterelnök azóta több videóval és fényképpel is jelentkezett a közösségi oldalán, amelyekben a kulisszák mögé is betekintést nyújtott.

Fontos üzenetet fogalmazott meg az első Háborúellenes Gyűlés után Orbán Viktor / Fotó: MW

Újabb videóval jelentkezett a Háborúellenes Gyűlés után Orbán Viktor

Felejts el minden háborút!

- írta meg a Facebook-oldalán a miniszterelnök, egy videó kíséretében, amelyen az látható, hogy adta elő Curtis és Radics Gigi a "Szeretni valakit valamiért" feldolgozását.

