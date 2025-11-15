Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor most megmutatta, mi volt a kulisszák mögött!

November 15-én nagy sikerrel zajlott le az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. Az eseményen számtalan hazai híresség vett részt, valamint felszólalt a magyar miniszterelnök is. Orbán Viktor egy panelbeszélgetésen vett részt, ahol Váczi Gergő kérdezte őt, és amelynek során a miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A kormányfő azóta több videót és képet is közzétett a Háborúellenes Gyűlésről: nemrég a kulisszák mögé nyújtott betekintést.

Háborúellenes Gyűlés: less be most a kulisszák mögé! / Fotó: Mediaworks

Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor megmutatta, mi zajlott a kulisszák mögött!

Less be a kulisszák mögé!

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Mutatjuk!