Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor most megmutatta, mi volt a kulisszák mögött!

Nagy sikernek bizonyult az első Háborúellenes Gyűlés. Most te is betekinthetsz a kulisszák mögé!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 19:37
Módosítva: 2025.11.15. 19:37
Háborúellenes Gyűlés kulisszák Orbán Viktor

November 15-én nagy sikerrel zajlott le az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. Az eseményen számtalan hazai híresség vett részt, valamint felszólalt a magyar miniszterelnök is. Orbán Viktor egy panelbeszélgetésen vett részt, ahol Váczi Gergő kérdezte őt, és amelynek során a miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A kormányfő azóta több videót és képet is közzétett a Háborúellenes Gyűlésről: nemrég a kulisszák mögé nyújtott betekintést.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés: less be most a kulisszák mögé! / Fotó: Mediaworks

 

Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor megmutatta, mi zajlott a kulisszák mögött!

Less be a kulisszák mögé!

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Mutatjuk!

 

 

