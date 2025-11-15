Orbán Viktor megmutatta: ilyen volt a Háborúellenes Gyűlés Győrben

A mai napon tartották meg az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. Az eseményen, álló taps és hatalmas ováció közepette, felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, akit Váczi Gergő kérdezett a panelbeszélgetés során. A miniszterelnök ekkor hangsúlyozta, hogy szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető.

A Háborúellenes Gyűlésen készült fotókat osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

A Háborúellenes Gyűlésen készült fotókkal jelentkezett Orbán Viktor

Háborúellenes Gyűlés Győrben. Álljunk ki együtt a békéért!

- írta a közösségi oldalán a kormányfő, mialatt néhány fényképet osztott meg a mai eseményről.

Mutatjuk!