Orbán Viktor megmutatta: ilyen volt a Háborúellenes Gyűlés Győrben

Az első Háborúellenes Gyűlésről osztott meg fotókat a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentkezett a felvételekkel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 17:10
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés miniszterelnök Győr

A mai napon tartották meg az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. Az eseményen, álló taps és hatalmas ováció közepette, felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, akit Váczi Gergő kérdezett a panelbeszélgetés során. A miniszterelnök ekkor hangsúlyozta, hogy szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
A Háborúellenes Gyűlésen készült fotókat osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

A Háborúellenes Gyűlésen készült fotókkal jelentkezett Orbán Viktor

Háborúellenes Gyűlés Győrben. Álljunk ki együtt a békéért!

- írta a közösségi oldalán a kormányfő, mialatt néhány fényképet osztott meg a mai eseményről.

Mutatjuk!

 

