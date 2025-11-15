RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: Most ki kell állnunk és fel kell emelnünk a hangunkat!

A közösségi oldalán emelte ezt ki a miniszterelnök. Orbán Viktor erre hívta fel a figyelmet az első Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 15:59
"Európában ma háborús veszély van. Most ki kell állnunk és fel kell emelnünk a hangunkat! Mi nem akarunk háborút! Mi a béke pártján állunk!" - írta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében, amely az első Háborúellenes Gyűlésen készült.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: Mediaworks

Ez mondta el a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor

Veszély van! Most nem egy jókedélyű, szombati összejövetelen vagyunk, hanem egy Háborúellenes Gyűlésen vagyunk. Háborúellenes Gyűlésen akkor kell tartani, ha veszély van. Jelentem, tisztelt győriek, Európában háborús veszély van! Nem azért állunk ki a béke mellett, mert rendes emberek vagyunk: remélem, ez is igaz, hanem azért állunk ki, mert most ki kell állni. Európa a háború küszöbén áll! És most minden embernek, nemcsak magyaroknak, hanem Európában máshol is, fel kell emelni a hangjukat, mert egyébként bele fognak kóvályogni bele fognak tántorogni az európai vezetők egy háborúba

- jelentette ki a miniszterelnök.

 

