Első Háborúellenes Gyűlés: Vajon ezúttal mit firkálhatott Orbán Viktor?

Győrben óriási ujjongás és tapsvihar fogadta a miniszterelnököt, ahogy felment a pódiumra. A Háborúellenes Gyűlésen számos kérdés mellett egy rejtély is felbukkant; vajon mit rajzolhatott a miniszterelnök a beszélgetés alatt?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 15:42
rajz Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Győr

Ujjongott a tömeg a győri Háborúellenes Gyűlésen, amikor Szabó Zsófi és Rákay Philip is olyan pulóverekben jelentek meg, amelyen Orbán Viktor ATV interjúja közben megalkotott rajza szerepel. A Háborúellenes gyűlésen a miniszterelnök újfent használta a tollat és a papírt.  Felmerülhet a kérdés; vajon mit rajzolt Orbán Viktor? - írja a Ripost.

Vajon mit rajzolt a DPK Háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor?
A Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor is beszélt – vajon mit rajzolhatott? Fotó: Mediaworks

Mit rajzolhatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen?

Hatalmas üdvrivalgás fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Győrben, az első Háborúellenes Gyűlésen. Váczi Gergely műsorvezető a beszélgetés előtt megfigyelte, hogy a kormányfő ezúttal is készült saját mappával és papírral, majd elővette a sajátját, hátha szüksége lesz rá. A beszélgetés alatt a miniszterelnök folyamatosan használta a tollat. Vajon mit rajzolt ezúttal?

A rendezvényen osztogatták a pulóvereket, amelyen a nagysikerű korábbi rajz látható. A pulóver rekordidő alatt elfogyott. A korábbi rajzáról a miniszterelnök azt mondta, bármikor vissza tudná mondani, hogy az interjú kérdéseire adott választ melyik rajz takarja. A rajz tehát egyfajta jegyzetként működik.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Szabó Zsófia
Fotó: Mediaworks

Győrben a beszélgetés alatt is látni lehetett, hogy folyamatosan serceg Orbán Viktor papírja, minden kérdésre adott válasznál firkantott rá. Feltehetően az újabb rajz is egy jegyzet, amellyel a miniszterelnök vissza tudja idézni a kérdést és a választ. 


 

 

