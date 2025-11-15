- Első Háborúellenes Gyűlés: Vajon ezúttal mit firkálhatott Orbán Viktor?
- Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"
- "A holnapi meccs jellempróba lesz!" - Ezt üzente Orbán Viktor Szoboszlaiéknak
- Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlés legfontosabb pillanatai - Galéria
Háborúellenes Gyűlés: számtalan híresség fotózkodott Orbán Viktorral
Lezajlott az első Háborúellenes Gyűlés, amelyen még a hírességek is sorba álltak egy Orbán Viktorral közös fotóért.
November 15-én, délelőtt 11 órától vette kezdetét az első Háborúellenes Gyűlés, amelyet Győrben rendeztek meg, és ami a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.
A Háborúellenes Gyűlés csúcspontja volt Orbán Viktor beszéde, ami előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a beszédében kihangsúlyozta, hogy amíg Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarországot nem fog belesodródni a háborúba. A rendezvényen Váczi Gergely újságíró kérdezi Orbán Viktor miniszterelnököt.
Orbán Viktor népszerűségét jól bizonyítja, mennyire felkapott lett a Rónai Egon ATV-s interjúja közben készített vázlata: a firkának tűnő minta annyira közkedvelt lett, hogy pulóverre került és pillanatok alatt elkapkodták. De a kormányfő személyének népszerűségét bizonyítja az is, hogy hírességek és közemberek is sorba álltak, hogy az első Háborúellenes Gyűlés után kaphassanak tőle egy közös fotót - hívta fel rá a figyelmet a Bors.
Mutatjuk az első Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktorral készült fotókat!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre