RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: számtalan híresség fotózkodott Orbán Viktorral

Lezajlott az első Háborúellenes Gyűlés, amelyen még a hírességek is sorba álltak egy Orbán Viktorral közös fotóért.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 15:20
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor fotó

November 15-én, délelőtt 11 órától vette kezdetét az első Háborúellenes Gyűlés, amelyet Győrben rendeztek meg, és ami a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Győrben rendezték meg az első Háborúellenes Gyűlést / Fotó: Mediaworks

A Háborúellenes Gyűlés csúcspontja volt Orbán Viktor beszéde, ami előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a beszédében kihangsúlyozta, hogy amíg Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarországot nem fog belesodródni a háborúba. A rendezvényen Váczi Gergely újságíró kérdezi Orbán Viktor miniszterelnököt.

Orbán Viktor népszerűségét jól bizonyítja, mennyire felkapott lett a Rónai Egon ATV-s interjúja közben készített vázlata: a firkának tűnő minta annyira közkedvelt lett, hogy pulóverre került és pillanatok alatt elkapkodták. De a kormányfő személyének népszerűségét bizonyítja az is, hogy hírességek és közemberek is sorba álltak, hogy az első Háborúellenes Gyűlés után kaphassanak tőle egy közös fotót - hívta fel rá a figyelmet a Bors.

Mutatjuk az első Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktorral készült fotókat!

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
 Fotó: Mediaworks
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor Nacsa Olivér
Orbán Viktor és Nacsa Olivér  / Fotó: Mediaworks

 

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.  Orbán Viktor
Fotó: Mediaworks
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Fotó: Mediaworks
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. orán viktor
Fotó: MW
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. orán viktor
Fotó: MW

 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu