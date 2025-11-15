Háborúellenes Gyűlés: számtalan híresség fotózkodott Orbán Viktorral

November 15-én, délelőtt 11 órától vette kezdetét az első Háborúellenes Gyűlés, amelyet Győrben rendeztek meg, és ami a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.

Győrben rendezték meg az első Háborúellenes Gyűlést / Fotó: Mediaworks

A Háborúellenes Gyűlés csúcspontja volt Orbán Viktor beszéde, ami előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a beszédében kihangsúlyozta, hogy amíg Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarországot nem fog belesodródni a háborúba. A rendezvényen Váczi Gergely újságíró kérdezi Orbán Viktor miniszterelnököt.

Orbán Viktor népszerűségét jól bizonyítja, mennyire felkapott lett a Rónai Egon ATV-s interjúja közben készített vázlata: a firkának tűnő minta annyira közkedvelt lett, hogy pulóverre került és pillanatok alatt elkapkodták. De a kormányfő személyének népszerűségét bizonyítja az is, hogy hírességek és közemberek is sorba álltak, hogy az első Háborúellenes Gyűlés után kaphassanak tőle egy közös fotót - hívta fel rá a figyelmet a Bors.

Mutatjuk az első Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktorral készült fotókat!

Orbán Viktor és Nacsa Olivér / Fotó: Mediaworks

