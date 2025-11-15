- Első Háborúellenes Gyűlés: Vajon ezúttal mit firkálhatott Orbán Viktor?
- Háborúellenes Gyűlés: számtalan híresség fotózkodott Orbán Viktorral
- "A holnapi meccs jellempróba lesz!" - Ezt üzente Orbán Viktor Szoboszlaiéknak
- Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlés legfontosabb pillanatai - Galéria
Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"
A közösségi oldalán mutatott rá erre a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint mindenki, aki a háború ellen van, az velük tart.
November 15-én megtartották az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. Az eseményen ezúttal is rengetegen vettek részt, köztük hazai hírességek is: többek közt Szabó Zsófi, Görbicz Anita, Nemcsák Károly, Nacsa Olivér és Rákay Philip. Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt a rendezvényen, aki nemrég a közösségi oldalán posztolt az eseménnyel kapcsolatban.
Ezt írta Orbán Viktor, az első Háborúellenes Gyűlés után
Aki békét akar, velünk tart!
- jelentette ki a posztjában a miniszterelnök, aki a csatolt fotóján annyit fűzött még ehhez hozzá:
Együtt, a háború ellen!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre