Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"

November 15-én megtartották az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. Az eseményen ezúttal is rengetegen vettek részt, köztük hazai hírességek is: többek közt Szabó Zsófi, Görbicz Anita, Nemcsák Károly, Nacsa Olivér és Rákay Philip. Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt a rendezvényen, aki nemrég a közösségi oldalán posztolt az eseménnyel kapcsolatban.

Aki békét akar, velünk tart!

- jelentette ki a posztjában a miniszterelnök, aki a csatolt fotóján annyit fűzött még ehhez hozzá: