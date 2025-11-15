RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"

A közösségi oldalán mutatott rá erre a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint mindenki, aki a háború ellen van, az velük tart.

Létrehozva: 2025.11.15.
November 15-én megtartották az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. Az eseményen ezúttal is rengetegen vettek részt, köztük hazai hírességek is: többek közt Szabó Zsófi, Görbicz Anita, Nemcsák Károly, Nacsa Olivér és Rákay Philip. Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt a rendezvényen, aki nemrég a közösségi oldalán posztolt az eseménnyel kapcsolatban.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, az első Háborúellenes Gyűlés után / Fotó: Mediaworks

Ezt írta Orbán Viktor, az első Háborúellenes Gyűlés után

Aki békét akar, velünk tart! 

- jelentette ki a posztjában a miniszterelnök, aki a csatolt fotóján annyit fűzött még ehhez hozzá:

Együtt, a háború ellen!

 

